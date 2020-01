Einstiger Lehniner holt sich den Deutschen Rock & Pop Preis

Lehnin/Reinbek

Der in Pritzerbe und Lehnin aufgewachsene Wolfang Nicklaus hat sich noch einmal getraut – und Erfolg gehabt. Der heute 63-jährige Musiklehrer hat es mit seinem Song „Was wäre die Welt ohne Kinder“ ganz nach oben beim Wettbewerb um den Deutschen Rock & Pop Preis 2019 geschafft. Sowohl in der Kategorie „Beste Komposition“ als auch auf der Liste „Bester deutscher Text“ holte er sich einen ersten Platz.

Vom Erfolg überrascht

„Am meisten freue ich mich aber über den 3.Platz in der Kategorie ’Bester deutschsprachiger Song des Jahres 2019’,“ verriet Nicklaus der MAZ nach der Ehrung in der Siegerlandhalle in Siegen. Wegen des starken Bewerberfeldes hatte er selbst nicht mit solch einer guten Platzierung gerechnet. Hinter der jährlichen Veranstaltung stehen der Deutsche Rock und Pop Musikerverband, die Deutsche Popstiftung und die Stadt Siegen.

Wolfgang Nicklaus Quelle: privat

Nicklaus, dessen Vater Werner Lehniner Stiftsvorsteher von 1966 bis 1992 war, ist bei dem Wettbewerb kein Unbekannter. Schon 2018 hielt er den Deutschen Rock & Pop Preis in den Händen. Damals war es der dritte Preis in der Kategorie „Bestes CD-Album des Jahres 2018“. Nicklaus war schon 1981 von der DDR in die Bundesrepublik abgeschoben worden. Wegen „staatsfeindlicher Hetze“ machte er Bekanntschaft mit dem Stasi-Untersuchungsgefängnis in der Potsdamer Lindenstraße und danach mit dem Cottbuser Zuchthaus.

Später in Lübeck schuf er mit einem Studium für Komposition und Klavierpädagogik die Basis für seine spätere Karriere als Komponist, Arrangeur, Sänger und Liedermacher. In seinem Haus in Reinbek bei Hamburg hat er sich ein Tonstudio eingerichtet. Nach Lehnin kommt Nicklaus etwa viermal im Jahr. Unter anderem, um seine auf dem Klostergelände lebende Stiefmutter Margarete Nicklaus zu besuchen. Seine musikalischen Wurzeln reichen weit in die Kindheit zurück. Mutter Friederike war Musiklehrerin. Mehrmals in der Woche erteilte ihm der Brandenburger Stadtkantor Ernst Damus Klavierunterricht.

Von Frank Bürstenbinder