Lehnin

Die Quartiere heißen Oderbruch, Barnim und Fläming. Die 16 komplett neuen Gästezimmer im Obergeschoss des sanierten Elisabethhauses gleichen mit ihren Namen einer Reise durch Brandenburg. Wer den Schlüssel für die Mittelmark in Empfang nimmt, blickt auf den historischen Amtshof. Die Bewohner des Spreewald-Zimmers haben den Gruß der Klosterkirche inklusive, eine beste märkische Lage, so wertvoll wie Meerblick in Binz.

Zur Galerie Auf dem Klostergelände ist ein Ort der Bildung, des Austausches, der Spiritualität und der Begegnung entstanden.

„Die alten Mauern werden mit neuem Leben erfüllt.“ Mit diesen Worten begrüßte Landesbischof Markus Dröge am Montag die zahlreichen Gäste zur Wiederinbetriebnahme des Elisabethhauses. 14 Monate lang hatten Handwerker und Architekten in dem rund 500 Jahren alten Gebäude das Kommando. Herausgekommen ist für rund 2,5 Millionen Euro ein moderner Veranstaltungs- und Übernachtungsort, dass einen Vergleich mit einem Hotel nicht scheuen muss.

Die Rezeption im Elisabethhaus. Quelle: Frank Bürstenbinder

16 komfortable Gästezimmer mit insgesamt 29 Betten sind bei dieser größten Rekonstruktion seit über 100 Jahren entstanden. Bischof Dröge erinnerte an die lange Geschichte, auf die die Mauern des Hauses zurückblicken: „Sie haben schon die Psalme der Stundengebete der Zisterzienser-Mönche gehört, waren Zeugen der Choräle der Diakonissen und hörten die Schlager und Pop-Melodien der Kinderpflegeschülerinnen. Jetzt werden wieder neue Lieder angestimmt –und zwar von den Gästen.“

Erste Gäste kommen

Die ersten Besucher des rundherum sanierten Elisabethhauses lassen nicht lange auf sich warten. Schon am kommenden Wochenende werden an der neuen Rezeption im Erdgeschoss Gäste erwartet. „Wir hoffen, dass wir noch vielen Menschen diesen Ort erschließen und erlebbar machen“, sagte Matthias Blume, Theologischer Vorstand Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin. Blume dankte den Fördermittelgebern von EU, Land und Kreis für die finanzielle Unterstützung.

Viele Fördermittel

Allein aus dem Leader-Programm zur ländlichen Entwicklung flossen 1,4 Millionen Euro nach Lehnin. Weitere 100 000 Euro gab der Landkreis dazu. Das Brandenburger Kulturministerium unterstützte mit über 80 000 aus dem Topf der Denkmalpflege. „Ohne diese Zuschüsse hätte das Diakonissenhaus diese Aufgabe nicht stemmen können. Mit der alleinigen Bewahrung einer denkmalgeschützten Klosteranlage wäre unser Haus überfordert“, sagte Pfarrer Blume.

Architekt Peter Berger übergibt den symbolischen Schlüssel an Michael Blümchen (r.), Geschäftsführer der Altenhilfe im Diakonissenhaus. Quelle: Frank Bürstenbinder

Objektplaner Peter Berger erinnerte in seinen Ausführungen an den betriebenen Aufwand. So wurde erstmals nach über 500 Jahren das Feldsteinmauerwerk mit einer Seilsäge aufgetrennt, um eine Horizontalsperre einzubauen. Nicht leicht war der Einbau eines Aufzuges, für den Umplanungen nötig waren, um die Gewölbedecke im Keller nicht zu beschädigen. Eine Brandmeldeanlage, die Sicherheitsbeleuchtung und Rauchschutztüren für die Gästezimmer sind heute obligatorisch.

Nur noch Restarbeiten

Über 30 Firmen, darunter zahlreiche Unternehmen aus der Region, sowie acht Behörden waren an den Umbauarbeiten beteiligt. Erst vergangene Woche war die Nutzungsfreigabe erfolgt. Lediglich wenige Restarbeiten sind noch zu erledigen. Im Elisabethhaus wurden unter anderem sieben Kilometer Elektrokabel verlegt, zahllose Kasten- und Verbundfenster aufgearbeitet, 6000 Quadratmeter Wände gestrichen und 1200 Quadratmeter Estrich eingebaut. Neben schlafen und tagen kann im Elisabethhaus auch privat gefeiert werden.

Von Frank Bürstenbinder