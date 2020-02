Gemeinde schließt Eltern und Politiker von Begehung Kita Lehnin aus

Lehnin

Mehrere Elternvertreter und Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar ( SPD) fordern mehr Transparenz bei den Entscheidungen zur Sanierung der Kita Knirpsentreff. Zudem plädieren sie für eine Erweiterung der Einrichtung oder einen Neubau. Die Vize-Vorsitzende des Kita-Fördervereins, Julia Wölm, forderte im jüngsten Hauptausschuss der Gemeinde Kloster Lehnin Informationen zu den weiteren Planungsschritten der Sanierung. Zudem forderte sie die Teilnahme von Eltern bei der Begehung der Kita, bei der die Sanierungs- und eventuellen Erweiterungspläne besprochen werden. Gleiches forderte auch Niewar. Völlig überrascht und empört zeigten sich die Elternvertreter und der Ortsvorsteher, dass die Gemeinde diesen Vor-Ort-Termin trotz ihrer Anfragen bereits unternommen hat unter Ausschluss von Kommunalpolitikern und Eltern.

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) konterte: „Ich bitte um Verständnis, dass sich die Verwaltung allein ein Bild machen möchte.“ Das sei der übliche Prozess.

Platzzahl deutlich erhöhen

Wie berichtet, gibt es seit rund zwei Jahren die Forderung aus dem Lehniner Ortsbeirat, die Kita Lehnin zu modernisieren und die Zahl der Plätze von derzeit rund 100 auf 150 bis 200 deutlich zu erhöhen. Träger der Kita ist die Gemeinde. Nun plädiert Niewar dazu, auch die Abgabe der Einrichtung in freie Trägerschaft zu prüfen.

Brückner teilte am 14. Februar mit, dass nun auf Vorschlag der Verwaltung dafür 550.000 Euro aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Damsdorf in Kloster Lehniner Kitas investiert werden sollen. Dies solle der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 3. März beraten und absegnen. Profitieren sollen davon die Kindergärten in Lehnin, Reckahn, Grebs und Netzen.

Julia Wölm erkundigte sich, „wie weit ist das Verfahren dazu?“

Brückner fürchtet Millionen-Investition

Niewar plädiert dafür, einen Teil der 550.000 Euro auch für die Planungen für einen An- oder Neubau der Lehniner Kita zu verwenden, „um die angespannte Raumsituation zu entlasten“.

Brückner sagte, es sei wichtig, in Kitas und Schulen zu investieren. Die Verwaltung habe bisher stets nachgewiesen, dass es keine Unterversorgung mit Kitaplätzen in Kloster Lehnin gebe, auch wenn es nicht immer die Wunschkita sei, wo der Sprössling Aufnahme finde.

„Ein Kitaplatz kostet 30.000 Euro. Das wären 3 Millionen bei einer Erhöhung der Platzzahl um 100“, so Brückner. Das sei allein nicht zu finanzieren. „Wir können den Euro nur einmal ausgeben.“ Der Zuzug von Familien mit Kindern sei nicht sicher zu prognostizieren. Daher sei offen, ob wirklich mehr Plätze benötigt würden.

Madelaine Meiser, eine der anwesenden Mütter eines Lehniner Kitakindes, sagte: „Die geburtenstarken Jahrgänge bekommen jetzt die Kinder.“ Das sei in die Prognosen einzubeziehen.

Kita hat Ausnahmegenehmigung

Ortsvorsteher Niewar, der auch Vorsitzender des Hauptausschusses ist, sagte: „Wir brauchen keine Investitionen in die Reckahner Kita, wir brauchen sie in Lehnin.“ Julia Wölm vom Kita-Förderverein erinnerte an die 15 Plätze, die die Kita mit Ausnahmegenehmigung nur bis September 2020 anbieten dürfe. „Was passiert, wenn es den möglichen Fall gibt, dass die Ausnahmegenehmigung nicht verlängert wird?“ Tatsächlich werden in der Regel solche Ausnahmegenehmigungen verlängert.

Falls es keinen Platz mehr in Lehnin für ein Kind aus dem Ort gebe, einen Platz in der Reckahner Kita beispielsweise anzubieten, „das können sie den Eltern nicht antun“, sagte Kathleen Hermann an Brückner gewandt. Dann sei Lehnin nicht mehr familienfreundlich.

Von Marion von Imhoff