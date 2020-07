Emstal

Das Backofenmuseum in Emstal öffnet nach monatelanger Corona bedingter Schließung am Samstag wieder seine Türen. Das berichtet der Vorsitzende des Backofenvereins, der SPD-Landtagsabgeordneter Udo Wernitz. Der Lehniner ist gelernter Bäckermeister.

Interessierte können sich über die historische Backkunst in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr informieren.

Historische Backkunst

Das Museum zeigt Arbeitsgegenstände des vergangenen Jahrhunderts aus dem Bäckeralltag und der Hauswirtschaft. Zudem erfahren die Besucher, wie unsere Vorfahren einst Brot buken.

Durch den Lockdown waren bisher alle Veranstaltungen, einschließlich des Backofenfestes ausgefallen. Nun sollen wenigstens im Herbst die geplanten Backtage stattfinden.

Der Backofenverein besteht seit 1983. In einem historischen Backofen im Ortskern Emstals werden traditionell Kugelbrote aus Sauerteig gebacken. In dem Ofen wurden bis in die 1920er Jahre von den Familien des Dorfes Brot gebacken.

