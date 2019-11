Kloster Lehnin

Wieder haben sich Unbekannte bei betagten Mitbürgern mehrere tausend Euro erschwindelt. Ein besonders perfider Fall hat sich in einem Ortsteil von Kloster Lehnin abgespielt. Das geschädigte Ehepaar offenbarte sich leider erst zwei Wochen später seinen Kindern, die es zur Polizei begleiteten und eine Anzeige erstatteten. Auf Gerichtsbeschluss wurde jetzt ein Phantombild freigegeben, das jenen Mann zeigen soll, der das Geld von den beiden älteren Herrschaften abholte. Was war passiert?

Vertrauen erschlichen

Es begann mit einem morgendlichen Anruf bei dem Rentnerehepaar. Unter Nennung des tatsächlichen Namens einer Großcousine erschlich sich eine Frau das Vertrauen der gutgläubigen Senioren, die beide bereits über 80 Jahre alt sind. Die Anruferin erzählte von einem angeblichen Unfall in Berlin, den sie gerade schuldhaft verursacht habe. Sie führte aus, dass ihr Arbeitgeber nichts von dem Unfall wissen dürfe. Doch der Unfallgegner sei nur gegen eine Zahlung von 35 000 Euro bereit, die Polizei aus dem Spiel zu lassen.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei

Auch die Hausbank dürfe von dem Unfall nichts erfahren, weil sie sonst ihre Arbeit verlieren würde, so die angebliche Großcousine. Das Rentnerpaar erklärte sich bereit der Verwandten zu helfen. Deshalb macht sich der Mann auf den Weg nach Brandenburg, um bei seiner Bank Geld abzuheben. Zwar verfügte er nicht über die geforderte Summe, doch ließ er sich 15 000 Euro auszahlen. Der Bankangestellte fragte misstrauisch nach dem Grund der hohen Bargeldabhebung.

Unbekannter holte Geld ab

Doch der Rentner aus Kloster Lehnin erzählte nur, dass er sich ein Auto kaufen wolle. Während seiner Abwesenheit rief die vermeintliche Großcousine mehrfach bei der Ehefrau an. Auch der angebliche Unfallgegner meldete sich nun mehrfach und erhöhte den Druck. Er fragte nach weiteren Wertgegenständen, welche die Rentner aber nicht haben. Die angebliche Cousine kündigte einen Mitarbeiter des Unfallgegners an, der das Geld abholen wolle. So passierte es auch. Wortlos nahm der Unbekannte den Umschlag mit dem Geld entgegen und verschwand.

Jetzt fahnden die Ermittler nach dem Unbekannten, der mit 1,60 Meter auffällig klein war. Er trug kurze dunkle Haare und einen kleinen Schnurrbart.

Von Frank Bürstenbinder