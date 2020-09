Damsdorf

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Donnerstag gegen 15.15 Uhr einen Brand am See in Damsdorf gelöscht. Unbekannte hatten zuvor dort ein Lagerfeuer entzündet und es verlassen, ohne es zu löschen. Die Flammen griffen auf einer Fläche von 21 Quadratmetern um sich.

Es brach ein Schwelbrand am Waldboden aus. Noch bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte, gelang es den Feuerwehrleuten, es zu löschen. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun nach den fahrlässigen Brandstiftern.

Von MAZ