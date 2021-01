Feuerwehr löscht brennendes Auto in Damsdorf

Damsdorf

Aus unbekannten Gründen ist am Freitag auf einem alten Betriebsgelände in Damsdorf ein Pkw in Flammen aufgegangen. Vermutlich wurde der Wagen absichtlich angesteckt. Eine Passantin alarmierte die Leitstelle, die Feueralarm für die Ortswehren in Damsdorf und Nahmitz auslöste.

Das brennende Auto war von einer Passantin gemeldet worden. Quelle: Julian Stähle

Als die Kameraden am Brandort eintrafen, brannte das Auto bereits lichterloh und war nicht mehr retten. Hinzu kam eine Zivilstreife der Polizei. Für die mit vier Fahrzeugen angerückten Feuerwehren war der Einsatz mit den Löscharbeiten nach rund eineinhalb Stunden beendet. Verletzt wurde niemand. Zur genauen Ursache des Brandes muss die Kripo ermitteln.

Von Frank Bürstenbinder