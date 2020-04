Kloster Lehnin

Sirenengeheul und Blaulichtgewitter. In den Gerätehäusern fliegen die Türen auf. Löschfahrzeuge rücken in Richtung einer schwarzen Rauchwolke aus. Mit der Wochenendruhe war es für die Feuerwehrleute in Kloster Lehnin am Sonntagabend vorbei. Bei der höchsten Waldbrandgefahrenstufe 5 ist in einem knochentrockenen Kiefernbestand zwischen Damsdorf und Göhlsdorf ein Feuer ausgebrochen.

Feuerwehrleute am Einsatzort. Quelle: Julian Stähle

Dem zügigen Einsatz der Kameraden ist es zu verdanken, dass der Brand noch am selben Abend unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Die Damsdorfer Kameraden übernahmen die Nacharbeiten. Von zwei Seiten kämpften sich insgesamt fünf Einsatztrupps an das Feuer heran, dass auch auf eine Freifläche und den Schilfgürtel eines Gewässers übergegriffen hatte. „Von dem Bodenbrand waren etwa eineinhalb Hektar Fläche betroffen“, sagte Kloster Lehnins Gemeindewehrführer Marko Riesenberg-Leo der MAZ.

Von zwei Seiten rückten die Kloster Lehniner Kameraden gegen das Feuer vor. Quelle: Julian Stähle

Unter den über 80 Einsatzkräften waren auch Polizisten und eine Rettungswagenbesatzung. Ein Polizeihubschrauber beobachtete die Entwicklung des Feuers aus der Luft. Die Beamten nahmen noch an Ort und Stelle Befragungen und Absperrungen vor, weil als Ursache für das Feuer von Brandstiftung ausgegangen wird. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Am Montag werden die Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt.

Noch am Abend hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Quelle: Julian Stähle

Auch in der neuen Woche sind keine ergiebigen Regenfälle für Potsdam-Mittelmark zu erwarten. Es bleibt sonnig. Zudem trocknet böiger Wind die Böden weiter aus.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder