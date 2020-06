Damsdorf

Wenn Brandschützer Feuer legen, muss das einen speziellen Grund haben. So geschehen am Sonnabend in Damsdorf direkt unter den Augen von Andy Laube, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Potsdam-Mittelmarks.

Zur Galerie Profis der Katastrophenschutzeinheit „@fire“ haben mit Lehniner Feuerwehrleuten ein besondere Übung absolviert.

Eine dort erfolgte Feuerwehrübung war alles andere als alltäglich. Zehn Männer aus Ortswehren der Gemeinde Kloster Lehnin haben ein bisher für sie ungekanntes Training mit Experten einer international agierenden Spezialeinheit absolviert.

Anzeige

Experten der Katastrophenhilfe

„@fire“ nennt sich die Truppe. Ihre Experten werden zur Katastrophenhilfe weltweit angefordert, um dort örtliche Kräfte zu unterstützen. Nach Erbeben in der Türkei, bei großen Waldbränden in verschiedenen Länden oder Bergunfällen in Österreich sind die deutschen Spezialisten beispielsweise schon angefordert worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Profis der Katastrophenschutzeinheit „@fire“ haben mit Lehniner Feuerwehrleuten ein besondere Übung absolviert. Quelle: Julian Stähle

Jetzt stand wieder ein Trainingscamp an für die in Osnabrück heimische Taskforce. Diesmal sind die Profis für eine Woche nach Brandenburg gekommen. Seit Montag und noch bis Sonntag haben die 30 Mann ihr Lager mit Zelten, Wohnwagen un modernster Einsatztechnik auf dem Betriebsgelände der Firma Jola Rent, einem bundesweit agierende Verleiher von Filmfahrzeugen, aufgeschlagen. Das Areal liegt direkt am Waldrand und biete ideale Bedingungen für ein Training zu Waldbrandeinsätzen.

Weltweit im Hilfseinsatz Der Verein „@fire“ist eine gemeinnützige, nichtstaatliche Hilfsorganisation. Sie leistet unter dem Motto „Feuerwehrleute helfen weltweit“ international Hilfe bei Naturkatastrophen. Gründet wurde der Verein mit Sitz in Osnabrück im Jahr 2002 als ehrenamtliches Netzwerk von Kräften aus Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr. Die Gruppe „@fire“ ist seit November 2010 Mitglied der UN-Organisation INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group). Ferner ist der Verein Mitglied des Weltfeuerwehrverbandes CTIF und der Internationalen Rettungshunde-Organisation (IRO).

Am Donnerstag und Sonnabend durfte ein Abordnung Lehniner Feuerwehrleute mit dabei sein. Denn immer häufiger werden auch die Feuerwehren im Land Brandenburg zu Waldbränden gerufen. Die Großbrände des Hitzesommers 2018 bei Treuenbrietzen und Fichtenwalde sind den damals landesweit involvierten Brandschützern noch präsent.

Training für Waldbrände

Auch 2019 war eine schwere Waldbrandsaison. Die Wälder erholen sich nur langsam von den Feuersbrünsten, die hunderte Hektar verwüstet haben. Die Einsatzkräfte indes überlegen, wie sie künftige Brände besser bekämpfen können.

Unterstützung erhielten die Kameraden der Lehniner Wehren nun von den Profis der internationalen Katastrophenschutzorganisation „@Fire“. Ihr Wissen haben sie in einem einwöchigen Workshop weitergeben.

Profis der Katastrophenschutzeinheit „@fire“ haben mit Lehniner Feuerwehrleuten ein besondere Übung absolviert. Quelle: Julian Stähle

Nach viel Theorie in den Vortagen, war ein besondere Praxisübung am Sonnabend ein Höhepunkt für die Lehniner Brandschützer. Mehrfach wurden dabei Flächen mit ausgelegten Holz sowie Stroh kontrolliert angezündet und die Flammen anschließend mit hierzulande noch ungewohnten Techniken bekämpft.

Handarbeit gefragt

Statt großen Löschfahrzeugen war Handarbeit gefragt. Mit Feuerpatschen wurden Flammen ausgeschlagen, Schneisen geschlagen mit Hacken und auch Gegenfeuer angelegt, was in Brandenburg bisher selten üblich ist zur Waldbrandbekämpfung.

Neu und spannend für die Lehniner Feuerwehrleute war auch die Arbeit mit Löschrucksäcken. Diese werden mit lediglich 20 Liter Wasser befüllt, können damit aber sehr flexibel im Gelände eingesetzt werden, um kleinere Entstehungsbrände zu bekämpfen, noch ehe große Löschleitungen verlegt sind.

Profis der Katastrophenschutzeinheit „@fire“ haben mit Lehniner Feuerwehrleuten ein besondere Übung absolviert. Quelle: Julian Stähle

„Das war eine super Erfahrung mit dem Rucksack“, sagt Tino Küppel von der Ortswehr Nahmitz. „Er ist klein, variabel, sehr mobil. Mit wenig Wasser viel erreicht werden“, sagt der Feuerwehrmann begeistert nach der Übung am Sonnabend.

„Wir sind dankbar, dass wir hier dabei sein durften und einige neue Dinge kennengelernt haben“, sagt Andy Laube. „Man kann nie genug lernen. Hier war viel Fachwissen dabei“, sagt der Vize-Kreisbrandmeister.

Riesige Rauchwolke

Die von den Übungsfeuern ausgehenden Rauchwolke über dem Gewerbegebiet von Dahmsdorf war am Sonnabend weithin sichtbar aber ungefährlich. Mit der Regionalleitstelle der Feuerwehren in Brandenburg an der Havel war das abgesprochen, um Fehlalarmierungen zu vermeiden.

Noch bis Sonntag werden die Profis von @fire in Sachen Waldbrandbekämpfung in Damsdorf vor Ort sein, um Erfahrungen auszutauschen.

Von Julian Stähle und Thomas Wachs