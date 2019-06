Lehnin

Mit einer deutlichen Ansage an Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) tritt Frank Niewar ( SPD) zum dritten Mal in Folge das Amt als Ortsvorsteher von Lehnin an. „Die Herausforderung wird sein, mit dem Bürgermeister zukünftig zusammen zu arbeiten, das wird schwierig. Wir müssen ihm darlegen, dass er nicht in einer Monarchie, sondern Demokratie lebt“, sagt Niewar. „

Uwe Brückner muss lernen, links und rechts zu schauen und fachlich und politisch Rat einzuholen. Er hält sich für unfehlbar und ist beratungsresistent“, sagt Niewar. Es müsse überlegt werden, den Bürgermeister stärker zu kontrollieren. Niewar spricht damit auch die Kündigungswelle im Rathaus Lehnin an. Brückner war für eine Stellungnahme dazu am Dienstag nicht zu erreichen.

Rathaus-Stimmung angeblich schlecht

Seit April ist der Vorwurf öffentlich, dass mittlerweile rund ein Dutzend Mitarbeiter im Rathaus gekündigt haben sollen seit Brückners Amtsantritt als Bürgermeister vor drei Jahren. Der frühere Gemeindevertreter Joachim Steffenhagen ( SPD) sprach in der damaligen Sitzung von einem miserablen Arbeitsklima und Stimmung auf dem Tiefpunkt im Rathaus. Niewar fordert auch eine bessere Besetzung des Bauamtes, damit Bauprojekte weiter vorangebracht werden könnten.

Niewar ist seit fast elf Jahren Ortsvorsteher im größten Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin. Der neu gewählte Ortsbeirat hat den heute 54-jährigen gelernten Einzelhandelskaufmann in seiner konstituierenden Sitzung am Montagabend einstimmig in seinem Amt als Ortsvorsteher wiedergewählt.

50 Prozent mehr Kitaplätze

Als seine politischen Ziele nannte Niewar den Ausbau der Kitakapazitäten in Lehnin um 50 Plätze, „egal, ob durch Anbau oder Neubau“. Bekanntlich forderte der bisherige Lehniner Ortsbeirat im März einen Neubau des Kindergartens binnen der nächsten drei bis fünf Jahren. Es müssen Plätze für 150 bis 200 Kinder entstehen, so die Forderung.

Zudem müsse der vom Ortsbeirat beschlossene Friedwald gestaltet werden, so Niewar. Dazu zähle es, den Friedwald auf einer 2500 Quadratmeter großen Fläche auf dem Waldfriedhof mit weiteren 40 bis 50 Bäumen zu bepflanzen. Derzeit wird dort im großen Stil Kompost gelagert. Einige Lehniner Bürger fordern seit Jahren schon die Schaffung eines Friedwaldes.

Klappernde Betonplatten

Auch die Beelitzer Straße sollte in der nächsten Wahlperiode saniert werden, sagt der Ortsvorsteher. Die Betonplatten auf der früheren Panzerstraße klapperten, das sei laut für die Anwohner er mittlerweile bebauten Straße.

Ein weiteres Projekt des Ortsbeirates ist der weitere Ausbau des Wohnmobilstellplatzes Am Rosenpark für Campingurlauber. Wasser- und Abwasserleitungen lägen dort ungenutzt im Boden, sagt der Ortsvorsteher. Er fordert einen Trink- und Abwasseranschluss für den Parkplatz. „In der Woche stehen dort drei bis vier Wohnwagen täglich, an den Wochenenden sogar bis zu sechs“, so Niewar. Den Caravanurlaubern gelte es, eine attraktive Parkfläche anzubieten. Gebaut wurde dieser vor etwa 15 Jahren.

Drei von sieben Sitzen neu besetzt

Wichtig sei dem Ortsbeirat auch eine Ladesäule für E-Mobilität auf dem zentral gelegenen Markgrafen-Platz. „Wenigstens erst einmal für Fahrräder und Handys nach dem Vorbild der Stadt Prenzlau“, so Niewar.

Im Ortsbeirat sind erstmals mit Sandra Leue und Tilo Schade zwei Baumfreunde vertreten. Die CDU stellt wie die SPD je zwei Sitze und die Linke einen Sitz. Vertreten sind demnach neben den Baumfreunden Udo Wernitz und Frank Niewar (beide SPD), Stefan Behrendt und David Mittelbach (beide CDU) und Peter Kamolz von den Linken. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Baumfreunden“, so Niewar.

Von Marion von Imhoff