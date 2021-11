Freude zur Weihnacht: Lehniner Grundschüler helfen Kindern in Osteuropa

Lehnin

Lehniner Schüler helfen Kindern in Not. Fünft- und Sechstklässler vom Lehniner Schulcampus gestalten im Klassenzimmer zum ersten Mal Weihnachtspakete, die sie später nach Rumänien und in die Ukraine senden.

Geschenke als Überraschung

„Viele Kinder dieser Welt wissen nicht, was es heißt, einmal persönliche Geschenke zu bekommen, da sie zusammen mit ihren Familien in äußerst ärmlichen Verhältnissen leben. Genau diesen Menschen wollen wir eine kleine Freude bereiten und eine soziale Teilnahme näher bringen“, sagt Kunstlehrerin Fatma Dogan.

Grundschüler aus Lehnin gestalten Pakete für Kinder in Osteuropa. Quelle: Dogan

Als die zehn Jahre alte Leonie erfährt, dass es vielen Kindern in Rumänien nicht so gut geht, will sie Socken kaufen, damit den Knirpsen nicht kalt ist. Nach ein paar Stunden sind 30 Pakete fertig für den Transport.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angst vor einem harten Winter

Fatma Dogan nimmt den Stapel, lädt ihn ins Auto und fährt anschließend zur Sammelstelle des gemeinnützigen Vereins „Kleiner Fratz“ in Berlin. Von dort aus kommen die Geschenke in Lkw´s nach Osteuropa, in Waisenhäuser, Kliniken, Schulen, Kindergärten und Elendsviertel der Städte und Dörfer.

Die Lehrerin steht mit der sozialen Initiative in Kontakt und hofft auf Bilder der Hilfsaktion. Sie befürchtet auch in Deutschland einen harten Winter. „Es wird ein schwieriges Weihnachtsfest, die jüngst geforderten Einschränkungen überrumpeln uns alle, egal wo auf der Welt. Wir dürfen dabei aber niemals die Armen und Kleinen vergessen. Deshalb freue ich mich, dass wir ihnen etwas Glück bereiten“, sagt die 38-Jährige.

Die Pädagogin wünscht sich, dass die Gesellschaft wieder mehr zusammenrückt, für eine bessere Welt. Dann zitiet sie die Worte der Texterin Hanna Schnyder: „Wege leuchten, wo wir uns die Hand reichen, Hoffnung kann wachsen, wo Zuversicht trägt“. Die Geschenkaktion für Kinder soll jetzt auch in den nächsten Jahren starten.

Von André Großmann