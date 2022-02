Lehnin

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist das Entsetzen groß. „Das Völkerrecht ist gebrochen, es herrscht ein Krieg, der fassungslos macht. Was können wir tun? Was dürfen wir hoffen?“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindekirchenräte des Pfarrbereichs Lehnin.

In der kommenden Woche sind deshalb alle Menschen abends, jeweils um 19 Uhr, in die Klosterkirche zum Friedensgebet eingeladen. „Wir wollen zusammenkommen unter Glockengeläut, das im Ort zum Innehalten ruft und uns in der Stille der Kirche versammeln.“

Von MAZonline