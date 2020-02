Fünf neue Löschwasserbrunnen für Kloster Lehnin

Kloster Lehnin

Fünf neue Löschwasserbrunnen sollen den Brandschutz in der Gemeinde Kloster Lehnin verbessern. Die Zahl der Brunnen erhöht sich damit von 131 auf insgesamt 136. Aktuell entstehen in der Lehniner Allee im Ortsteil Göhlsdorf und an der Feuerwehr in Reckahn neue Brunnen.

Brunnen kostet durchschnittlich 20.000 Euro

An beiden Orten ist die Fertigstellung der Wasserentnahmeentstellen bis Ende April geplant. „Durchschnittlich sind im Haushalt pro Brunnen Kosten in Höhe von 20.000 Euro eingeplant. Je nachdem, wie hoch der Aufwand bei den Bauarbeiten ist, unterscheiden sich dann die Ausgaben“, sagt René Paul-Peters, Pressesprecher der Gemeinde Kloster Lehnin.

Weitere Brunnen sollen in Damsdorf in der Lehniner Straße 88 und im Wald zwischen Michelsdorf und Grebs entstehen, befinden sich momentan aber noch im Genehmigungsverfahren der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Eine fünfte Wasserentnahmestelle soll an der Prützker Feuerwehr reaktiviert werden.

Lob für Löschwasserversorgung

Zu den Maßnahmen äußert sich der stellvertretende Gemeindewehrführer Thomas Preuschoff. „Die Gemeindefeuerwehr besitzt einen Schlauchwagen, mit dem bis zu 1,6 Kilometer von der Entnahmestelle bis zum Brandherd überbrückt werden können,“ sagt der 34-Jährige.

Er betont, dass der Aufbau einer solchen Schlauchverbindung „nur wenige Minuten“ dauert. Unabhängig davon gebe es auf Arbeitsebene Gespräche mit Landwirten, um im Einsatzfall auf ihre Brunnen zurückgreifen zu können. „Was die Versorgung mit Löschwasser angeht, sind wir in Kloster Lehnin gut versorgt“, kommentiert der Sachbearbeiter für Brand- und Katastophenschutz.

Von André Großmann