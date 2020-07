Prützke

Nur ein gemauerter Schornstein über dem Anwesen von Annette und Thomas Poot erinnert daran, warum die Bäckerstraße in Prützke zu ihrem Namen kam. Bis in die 1970er-Jahre hinein gab es Frühstücksbrötchen und Kuchen für den Kaffeetisch aus dem eigenen Dorf. Getreide und Obst wuchsen vor der Haustür.

Das ist lange her. In über 20-jähriger Arbeit hat das Ehepaar auf dem alten Bauernhof einen grünen Lebensraum geschaffen, den es am kommenden Wochenende im Rahmen der landesweiten Aktion „Offene Gärten 2020“ mit Fans außergewöhnlicher Oasen teilen möchte.

Anzeige

Auch Waldgarten ist geöffnet Bei der Veranstaltung „Offene Gärten 2020“ handelt es sich um eine gemeinsame Aktion des Urania Vereins „ Wilhelm Foerster“ Potsdam und der Initiative Offene Gärten Berlin-Brandenburg. In Prützke öffnen Annette und Thomas Poot ihren Garten in der Bäckerstraße 2 am 18. und 19. Juli 2020 von 10 bis 18 Uhr. Zeitgleich ist auch der über drei Hektar große Waldgarten Bödekers Unendlichkeit in Rietz, Rietzer Berg 1, geöffnet. In diesem Jahr wird kein Imbiss gereicht. Masken werden nur bei enger Wegeführung empfohlen. Bei starkem Besucherverkehr muss mit Einlassregelungen gerechnet werden. Wegen Corona hat sich das Jahresprogramm stark verändert. Aktuelle Informationen unter urania-potsdam.de.

Der Garten, der sich hinter einer unscheinbaren Mauer verbirgt, hätte einen Auftritt in der Landlust verdient. Bei den Poots wächst und blüht es auf über 2000 Quadratmeter, wie es Besucher mitten in der Ortslage nicht erwarten würden. Mit strenger Geometrie haben die Besitzer nichts am Hut.

Weitere MAZ+ Artikel

Dafür gab der Gartenschlauch die Kurven für die mit alten Backsteinen eingefassten Staudenrabatten vor. Wohltuend wechseln sich Licht und Schatten unter Bäumen und zwischen Gehölzen ab. Rasenwege führen zu Sitzinseln, die immer wieder neue Blickachsen freigeben.

Auf sandigem Boden lassen Annette und Thomas Poot üppiges Grün wachsen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neben farbenprächtigen Rosen übernimmt gerade hoher Phlox mit Rosa-Blütenständen das Regiment bei den Sommerblühern. Geradezu verschwenderisch weiß sind die Rispen, der nicht oft in Gärten anzutreffenden Eichenblatt-Hortensie. Gerne erklärt Annette Poot, was es mit den wohlriechenden Blüten der Zimthimbeere auf sich hat.

Auf so manchen Urlaub haben die Sachbearbeiterin im Landesumweltamt und der Maschinenbauingenieur seit der Übernahme des Grundstücks verzichtet, um aus kniehoher Wildnis ein Paradies für die Seele zu schaffen – auch in diesem Jahr. „Wir hatten Ideen, aber keinen Plan. Also haben wir einfach losgelegt mit dem Buddeln“, erinnert sich Annette Poot, die aus Sachsen-Anhalt stammt, aber längst eine Brandenburgerin mit Leib und Seele ist.

Zur Galerie Am kommenden Wochenende finden wieder Veranstaltungen im Rahmen der landesweiten Aktion „Offene Gärten 2020“ statt. In Prützke sind Annette und Thomas Poot in der Bäckerstaße dabei.

Eigentlich besteht der Garten der Familie aus drei Bereichen. Besucher werden zunächst in den Innenhof der Drei-Seiten-Anlage geführt. Zwischen vielen mediterranen Kübelpflanzen, Regalen mit Kräutertöpfen und Rasenflächen hat sich Thomas Poot zum Hobby-Pflasterer mit gebrauchten Steinen qualifiziert. An einer Scheunenwand erinnern Wagenrad und Milchkanne an eine bäuerliche Vergangenheit, als Gartenland nicht der Erbauung, sondern dem Lebensunterhalt und der Ernährung vorbehalten war.

„Heute darf Garten Spaß machen. Auch muss niemand vor Fehlern Angst haben“, ist sich das Paar einig. Dass in Prützke einiges anders ist, als in anderen Gärten, zeigt der dekorative Hausbaum hinter dem Eingangstor. Der Stamm eines uralten Essigbaums, der bei einem Sturm umgebrochen war, findet sich zwar in der Erde wieder, nur eben umgekehrt – mit dem Wurzelwerk nach oben.

Im Hof steht ein uralter Essigbaum Kopf. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Hausherr hat eine besondere Beziehung zu dem Anwesen, dessen saniertes Wohnhaus im Kern aus dem Jahr 1860 stammt. Seine Großtante war die letzte Bäckersfrau in Prützke. „Als die Frage stand, ob wir das Grundstück übernehmen wollen, haben wir nicht lange gezögert. Als junges Paar hatten wir gerade keine andere Wohnung“, erinnern sich die Poots, die sich beim Studium in Magdeburg kennenlernten. Um sich zu motivieren, vermeiden die beiden Prützker beim Graben und Buddeln das Wort Arbeit: „Wir gärtnern. Das hört sich gleich schöner an.“

Hier lassen sich Besucher gerne nieder. Quelle: Frank Bürstenbinder

Damit es auf dem sandigen Boden überhaupt grünt und blüht, ist eine zuverlässige Bewässerung unerlässlich. Thomas Poot hat eine Ringleitung verlegt, die von einem eigenen Brunnen gespeist wird. Die alte Abwassergrube dient als Zwischenspeicher für Regenwasser. Große Sprenger sucht man im Hausgarten vergeblich. Tröpfchenbewässerung und bodennahe Zerstäubung werden automatisch betrieben.

Dann gibt es da noch den ehemaligen Vorgarten der Bäckerei, durch den die Kundschaft einst zum Ladengeschäft ging. Heute betreibt Annette Poot dort eine Keramikwerkstatt.

So manche gebrannte Tonware findet sich als dekoratives Element zwischen Bambus, Knöterich und Oleander wieder.

Von Frank Bürstenbinder