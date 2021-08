Gefahr im Wasser: Gesundheitsamt warnt Besucher vor Blaualgen im Klostersee

Lehnin

Ein Bad im Stradbad am Lehniner Klostersee gilt laut dem Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark als potentielle Gefahr, denn im Nichtschwimmerbereich liegen viele Blaualgen.

Gäste des Lehniner Strandbads müssen sich noch gedulden. Quelle: privat

Verhaltenstipps vom Gesundheitsamt

Sie können Gifte bilden und beim Verschlucken von Wasser zu Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Deshalb rät das Gesundheitsamt vom Baden ab und gibt Verhaltenstipps für Besucher des Strandbads.

„Vermeiden Sie das Baden, wenn Sie bereits in knietiefem Wasser ihre Füße nicht mehr sehen oder wenn Schlieren und Rahmschichten auf dem Wasser sichtbar sind. Achten Sie darauf, kein blaualgenhaltiges Wasser zu schlucken. Denken Sie an Kinder und Kleinkinder, die durch ihr Spielverhalten besonders gefährdet sein können“, schreibt die Sprecherin des Landkreises Andrea Metzler.

Kinder sollten nicht baden

Vorsichtshalber sollen Kinder und Kleinkinder nicht mehr im Wasser baden oder am Ufersaum planschen und spielen. Rettungsmaßnahmen könnten durch starke Einschränkungen der Sichttiefe im Wasser erschwert werden. Gäste, die trotz der Gefahr baden, sollten sich abduschen und direkt danach ihre Kleidung wechseln.

Bestimmte Arten von Algen (Blaualgen-Cyanobakterien) können giftig sein. Sie sind erkennbar an einer intensiven grünlichen, grünblauen oder mitunter rötlichen Trübung des Wassers; bei starker Blaualgenblüte an schlieren- oder rahmartigen Schichten auf dem Wasser. Auch am Netzener See haben Mitarbeiter der Behörde Algen im Bereich der Badestellen entdeckt und den Betreibern die „Allgemeine Infotafel zu Algen - und Blaualgen“ gesendet.

Hoffnung auf Verbesserung

Strandbad-Betreiber Kay Schattenberg hofft, dass die Blaualgen verschwinden. Quelle: Marion von Imhoff

Nachkontrollen zur Qualität des Badewassers sollen am 5. und 6. August folgen. Kay Schattenberg betreibt das Lehniner Strandbad und hofft, dass sich die Situation bessert. „Bei den Blaualgen kann man leider nichts machen, das Problem hatten wir die letzten Jahre immer mal wieder. Es muss ein bisschen regnen und windig sein, dann verschwinden die Algen wieder und die Welt ist in Ordnung“, sagt er.

Von André Großmann