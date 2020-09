Lehnin

Das frühere Flüchtlingsheim in der Lehniner Waldsiedlung soll wieder dauerhaft Unterkunft für Saisonarbeitskräfte werden. „Das sind derzeit meine Überlegungen“, sagt der Spargel- und Obstbauer Heinrich Thiermann. Er beendete am Donnerstag in einem Gespräch mit der MAZ Spekulationen, was aus dem Gebäude werden könnte. Die Rede war zwischenzeitlich sogar die Nutzung als Handwerker-Hotel. „Alles Gerüchte“, sagt dazu Thiermann. Er plane, mit eigenen Mitarbeitern das Gebäude zu sanieren und so Wohnraum für seine Saisonarbeitskräfte schaffen. Mehr könne er dazu nicht sagen, „es ist ein Gerichtsverfahren anhängig“.

Tatsächlich streiten sich Thiermann als Eigentümer und der Landkreis Potsdam-Mittelmark derzeit in einem Zivilrechtsverfahren, das am Landgericht Potsdam anhängig ist. Erzielt wurde bisher nach Angaben von Kreissprecherin Andrea Metzler ein Teilvergleich, wonach der Landkreis für „verschwundene Gegenstände und Beschädigungen“ eine Summe an Thiermann zahlen muss. Der Kreistag hat dem im nichtöffentlichen Teil zugestimmt. Thiermann sagte, er habe 300.000 Euro gefordert und nun 160.000 Euro im Vergleich erhalten.

Anzeige

Streit um Mietzahlungen

Kern der Auseinandersetzung sind Metzler zufolge Mietforderungen Thiermanns. Zwischen dem Landkreis und dem Unternehmer gibt es einen Mietvertrag über das Gebäude in der Waldsiedlung, der erst Ende 2021 ausläuft. 2017 aber holte der Landkreis die letzten Flüchtlinge aus dem Haus heraus, „unter anderem, weil es in dem Gebäude Schimmelbefall gibt“, sagte Metzler. Thiermann fordere nun die ausstehenden Mietzahlungen.

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir würden das Haus ja gerne weiter für die Unterbringung von Flüchtlingen nutzen“, so Metzler. Das sei aber wegen des Gebäudezustandes nicht möglich. Thiermann sagt, „das Gebäude ist total verhunzt worden“. Statt dort Familien unterzubringen, „wie es versprochen war, war es ein Durchlauflager für Leute, die nur acht bis 14 Tage blieben. Die haben keine Rücksicht auf das Gebäude genommen“.

Ein Sprachkurs im Flüchtlingsheim Lehnin im August 2016. Quelle: Marion von Imhoff

Der gelbe Mehrgeschosser hat eine wechselhafte Nutzung hinter sich. Zunächst war es Unterkunft für das zu DDR-Zeiten in Lehnin stationierte Fallschirmjägerbataillon. Später war es Wohnstätte für die Erntehelfer von Heinrich Thiermann. Ende 2015 mietete der Landkreis das Haus an und quartierte dort Flüchtlinge ein. In Hochzeiten lebten in dem Gebäude knapp 100 Geflüchtete.

Es gab neben den diversen Zimmern sogar eine Kleiderkammer in dem Mehrgeschosser, Unterrichtsräume und Gemeinschaftsküchen. Es war enorm, was binnen weniger Wochen an Infrastruktur für die Menschen in Not entstand.

2017 Wechsel nach Kuhlowitz

Die Initiative „Miteinander in Kloster Lehnin“ mit vielen ehrenamtlichen Helfern hatte sich in den knapp zwei Jahren intensiv um die Menschen gekümmert. Im Juni 2017 zogen die letzten 58 Flüchtlinge aus der Waldsiedlung aus. Sie wechselten ins Übergangswohnheim Kuhlowitz bei Bad Belzig.

Roswitha Schulz, hier in der dortigen Kleiderkammer, leitete das Lehniner Flüchtlingsheim. Quelle: Marion von Imhoff

Zu seinen Plänen, dort Erntehelfer nach der Gebäudesanierung unterzubringen, verweist Thiermann auf das Arbeitsschutzkontrollgesetz und die Forderung aus der Politik, Saisonarbeitskräfte bessere Wohnmöglichkeiten zu schaffen. „Wir wollen nun Einzelzimmer dort einrichten für unsere Mitarbeiter“, sagt Thiermann.

Niedersachsen und Brandenburg

„Ich gehe nicht davon aus, dass wir im nächsten Frühjahr mit dem Thema Corona durch sind“, so Thiermann. Auch deswegen sei es wichtig, die Beschäftigten in Einzelzimmern unterzubringen.

In der früheren Lehniner Kaserne liegt der zentrale Umschlagplatz für Spargel der Unternehmensgruppe Thiermann. Diese zählt zu der bundesweit größten Spargelproduktion mit Sitz im Domstiftsgut Mötzow und Heimatniederlassung im niedersächsischen Kirchdorf zwischen Hannover und Cloppenburg. Thiermann erwartet eigenen Angaben nach im kommenden Jahr wieder 500 Saisonkräfte.

Von Marion von Imhoff