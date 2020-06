Göhlsdorf

Die Kirchturmspitze schwebt über den Friedhof an einem 60 Meter langen Kranausleger. Halb Göhlsdorf verfolgt das Spektakel an diesem Dienstagmittag. Männer, Frauen und Kinder schauen gebannt zu, wie der evangelische Pfarrer Reinhard Danner mit den Zimmerleuten auf rund 40 Meter Höhe mit einer Kanzel am Turmgerüst dorthin fährt, wo nun unter den Augen der Staunenden die Turmspitze montiert wird. „Es ist mehr als ein Bauabschnitt, der heute zu Ende geht“, hatte Danner wenige Minuten zuvor gesagt. „Weil der Kirchturm ein Fingerzeig gen Himmel ist, ein Leuchtturm für die Seele.“

In seiner kurzen Ansprache sagte Danner: „Ich freue mich, dass so viele Menschen auf dem Friedhof und alle fröhlich sind.“ Am Rande steht ein Tisch mit Kuchen, Limonade und Kaffee, Jung und Alt sind zur Dorfkirche geströmt. Ein Junge weiß genau, warum. Er sagt zu seinem Freund: „Der Kirchturm war sehr morsch.“

Zur Galerie Ein Spektakel haben viele Göhsdorfer am Dienstagmittag an ihrer Dorfkirche verfolgt. Am Kran schwebte die sanierte Turmspitze hoch in die Luft zu ihrem angestammten Platz auf dem Gotteshaus.

1856 haben die Göhlsdorfer ihre Kirche errichtet. Steine im Mauerwerk sind noch viel älter. 620.000 Euro stecken in der Sanierung. Finanziert von Leader-Fördermitteln über 360.000 Euro, 50.000 Euro gab die Landeskirche dazu. Die restliche Summe stammt aus einem innerkirchlichen Darlehen, Eigenmitteln und Spenden. 15.800 Euro gaben die Göhlsdorfer dazu. „Wir starteten einen Spendenaufruf zu Weihnachten“, berichtet Daniela Stodolny. Mit großem Erfolg.

Sanierung seit 2019

Begonnen hat die Sanierung des Turms 2019. Bauleute demontierten die Spitze und zerlegten sie vor Ort in ihre Einzelteile. Es war nach Angaben von Pfarrer Danner der einzige Weg, die Turmspitze zu retten. „Die einzelnen Bretter wiesen während der Sanierung nur noch Nummern und Himmelsrichtungen auf. Die Spitze war nicht mehr zu erkennen.“

„Es geht mir mitten ins Herz“, schwärmt Daniela Stodolny vom Gemeindekirchenrat nun, als die Kirchturmspitze in die Höhe schwebt. „Der Turm wies deutlich mehr Schäden auf, als ursprünglich abzusehen war“, so die 49-Jährige. „Wir hatten Schwamm und vollständigen Pilz drin.“ Aus der Teilsanierung wurde so eine 80-prozentige Grunderneuerung. „Das hat uns viel Zeit und viel Geld gekostet.“

Lange Weg bis zur Sanierung

Doch bis es so weit war, „hat es sich ziemlich kaugummi-mäßig zäh dahingezogen“, sagt sie. Mehrmals startete die Kirchengemeinde einen Antrag auf Förderung. Doch erst mit einem neuen Konzept glückte es.

Wie, das erläutert der frühere langjährige Landtagsabgeordnete Andreas Bernig (Linke). „Förderung gibt es ja durch Leader-Mittel vor allem für innovative Konzepte. Also haben wir die Kirche 4.0 entworfen. Dort, wo ein Treffpunkt zum Kaffeetrinken für ältere Göhlsdorfer ist, können Jugendliche neue Internetkonzepte verfolgen und bei Rathausangelegenheiten helfen“, sagt Andreas Bernig. „Die Kirche ist der soziale Mittelpunkt, Kulturgut und Gotteshaus“, betont Bernig, der nun im Kreistag sitzt.

Schon als Kind auf Gerüsten

Pfarrer Danner sagt es so in seiner Ansprache, da schwebt die Turmspitze noch gut zweieinhalb Meter über dem Friedhof. „Die Kirche ist ein Raum für die Seele und wenn wir voll Freude sind für ein Gebet oder wenn wir voll Trauer sind und Gott als Klagemauer brauchen.“ Danner segnet die Umstehenden und fährt hoch zur Spitze – mit wehendem Talar. Angst hat er nicht. „Ich war schon als Kind auf Kirchengerüsten“, sagt er später der MAZ.

Bauende ist Mitte August. Dann ist die Sanierung der äußeren Hülle vollendet. Doch der nächste Kraftakt steht schon an: Die fast 100 Jahre alten Glocken harren noch ihrer Erneuerung.

