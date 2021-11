Grebs: Baustart im Wiesengrund lässt auf sich warten

Grebs

Es ist ruhig geworden um den Wiesengrund. Dabei wurde 2020 noch ein ehrgeiziges Bauvorhaben angekündigt, mit dem die Anlage & Kapital Deutschland AG noch in diesem Jahr bis zu 85 Reihenhauseinheiten auf der Brache zwischen Landstraße und der bestehenden Doppelhausreihe errichten wollte. Kurz darauf rückte eine Firma an, um die Gehölze auf dem Areal zu beseitigen.

Lesen Sie auch Investor sorgt in Grebs für viele neue Nachbarn

Seitdem wächst wieder alles zu, von Bauarbeiten keine Spur. Ortsvorsteher Harry Grunert (CDU) mahnt zur Geduld: „Das Baugenehmigungsverfahren zieht sich in die Länge. Denn leider ist der Entwickler nun mal nicht Tesla.“ Erst im kommenden Jahr soll das Musterhaus stehen und mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden, so der Grebser.

So sollte nach dem Entwurf nach die Anordnung der Reihenhäuser am Wiesengrund aussehen. Quelle: Anlage & Kapital Deutschland AG

Auch seitens der Anlage & Kapital Deutschland AG halte man an dem Bauvorhaben fest, lässt eine Sprecherin des Unternehmens wissen, das sich jedoch über die augenscheinlich ungeklärten Fragen auf mehrmalige redaktionelle Nachfrage hin bedeckt hält. Denn nicht nur die explodierenden Baupreise dürften der alten Kalkulation einen Strich durch die Rechnung machen.

Bärbel Gärtner vom WAZV Werder-Havelland Quelle: Marion von Imhoff

Bei einem geplanten Bevölkerungszuwachs von rund 300 Anwohnern müsste auch die Infrastruktur auf ihre Kapazität hin überprüft werden. Noch ist völlig offen, ob beispielsweise die vorhandenen Abwasserleitungen den enormen Mehrverbrauch auffangen könnten, so Bärbel Gärtner vom Wasser- und Abwasserzweckverband Werder-Havelland, dem Grebs seit 2009 angehört.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Für eingehende Prüfungen an den Leitungen hatten wir schon Mittel in den nächsten Wirtschaftsplan eingestellt. Diese Prüfung kann ich aber nicht durchführen, wenn der Investor uns konkreten Angaben zum künftigen Wasser- und Abwasserbedarf macht“, so die Geschäftsführerin im Gespräch mit der MAZ.

Der Baugrund hat sich schon für die ab 1993 errichteten Bestandshäuser als schwierig erwiesen: Havarien, absackende Leitungen und Durchsickerungen an den Fundamenten waren die Folge.

Von Moritz Jacobi