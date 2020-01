Grebs darf Ortseingangsschild nicht versetzen

Grebs

Darüber lacht das ganze Dorf. Zwischen der Kommune und der Kreisverwaltung gibt es ein Tauziehen um ein gelbes Schild. Es ist die Ortseingangstafel von Grebs aus Richtung Prützke. Weil schon 150 Meter zuvor eine Zufahrt zur Seniorenresidenz am Görnsee und zum Wohngebiet Am Wiesengrund abzweigt, setzt sich der Ortsbeirat für eine Versetzung des Schildes an der L 88 in Höhe dieses Abzweiges ein. Auch beim jüngsten Neujahrsempfang der Grebser war die Situation wieder Thema.

Für mehr Sicherheit

Ortsvorsteher Harry Grunert sagt, warum: „Viele Kraftfahrer sind flott unterwegs. Wir Grebser wollen, dass schon in Höhe der Seniorenresidenz Tempo 50 als Höchstgeschwindigkeit gilt. Das würde die Sicherheit für ein- und ausfahrende Fahrzeuge, aber auch für die Bewohner der Einrichtung erhöhen.“ Eigentlich sollte das kein Problem sein. Am Beginn der Straße Am Görnsee steht nämlich schon eine Eingangstafel. „Diese bräuchte nur in etwa der selben Höhe an die Landesstraße versetzt werden“, schlägt Grunert vor.

Investor will bauen

Auch aus Sicht der Gemeinde Kloster Lehnin beginnt bereits an dieser Stelle die geschlossene Bebauung. Zumal ein neuer Investor die noch unbebauten Flächen des B-Plan-Gebietes Am Wiesenweg mit rund 70 Wohneinheiten bebauen will. Damit wäre die gesamte linke Seite aus Richtung Prützke deutlich vor dem jetzigen Ortseingangsschild erschlossen.

Antrag abgelehnt

Doch die kreisliche Verkehrsbehörde hat den im August 2019 gestellten Antrag auf Versetzung vor wenigen Tagen abgelehnt. Begründet wird die Absage von Fachdienstleiterin Heike Vierke-Eichler mit der konkreten Lage der Seniorenresidenz, die sich nicht unmittelbar an der L 88 befindet, sondern über die Straße Am Görnsee erschlossen wird. Auch der Wohnpark Am Wiesengrund werden nicht über die L 88 erschlossen. Vielmehr könnten Anlieger die Straße Am Wiesengrund in der Ortslage als Zuwegung nutzen, argumentiert die Fachdienstleiterin in dem Ablehnungsbescheid.

Gefahr für Schulkinder

„Ein Unding“, wie Ortsvorsteher Grunert findet. Er und seine Mitstreiter im Ortsbeirat, Jens Koloska und Ronald Hilsky, wollen sich jedenfalls nicht mit der Absage zufrieden geben. Zumal sich die Kommunalpolitiker auch um die Schulwegsicherung Sorgen machen. Unmittelbar hinter dem aktuellen Ortseingangschild an der L 88 befinden sich die Bushaltestellen in Richtung Lehnin und Brandenburg. „Schulkinder wechseln mehrmals am Tage die Straßenseite. Viele Autofahrer fahren zu schnell in den Bereich der Haltestellen hinein. Das wollen wir verhindern“, sagte Grunert der MAZ.

Nicht von der Straße erschlossen

Ortstafeln sind in der Regel dort anzuordnen, wo ungeachtet einzelner bebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt. Doch nach Auffassung der Behörden liegt eine geschlossene Bebauung erst dann vor, wenn die Grundstücke von der Straße erschlossen werden. „Dies ist jedoch erst im Bereich des derzeitigen Standortes der Ortstafel der Fall“, heißt es in dem Ablehnungsbescheid.

Von Frank Bürstenbinder