Lehnin

Es ist die kniffligste Stelle beim Mammut-Bauprojekt in Lehnin: Derzeit befindet sich die Großbaustelle an der Ortsdurchfahrt an der schmalsten Passage. „Nirgends sonst stehen die Häuser so dicht an der Baustelle wie dort“, sagt Irina Lorz, Sachgebietsleiterin Bauvorbereitung und Bauüberwachung West im Land...