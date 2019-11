So wird ein Gerätehaus zum Gruselkabinett

Krahne

Die Interessengemeinschaft Feuerwehrfreunde Krahne und die Freiwillige Feuerwehr hatten am Reformationstag zum 2. Krahner Halloween-Fest am und im Gerätehaus in der Krahner Hauptstraße eingeladen. Dazu hatten sie die Fahrzeughalle in ein wahres Gruselkabinett verwandelt. Schaurige Gesellen in den Ecken, Spinnen, Fledermäuse, Netze, Laken und jede Menge Kürbisgesichter schufen eine schauerliche Atmosphäre. Selbst auf dem Büfett stand ein Monster-Kuchen.

Geschützt vor dem kalten Wind hatten die Vereinsmitglieder in der Halle, durch die Axel Schächter als Gespenst wuselte, verschiedene Gruselstationen aufgebaut. Am Basteltisch konnten sich die Kinder noch eine passende Maske zum Gespenster-Outfit basteln und Heike Zastrow verlieh ihnen mit Schminke ein passendes Aussehen. Es standen dafür genügend Schminkvorlagen zur Auswahl, sodass jeder das Richtige für sich finden konnte.

Gespenster in jedem Winkel

Auf einem weiteren Tisch standen geheimnisvolle Kartons, in denen allerhand „eklige Sachen“, wie Glibber und Gummischlangen, ertastet werden konnten. An einer kleinen Pyramide aus Pylonen-Gespenstern konnten die Feuerwehrkinder zeigen, wie zielsicher sie den Löschschlauch schon ausrollen können. Sehr großen Zuspruch fanden natürlich die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto durch Krahne.

Es waren sogar Halloween-Freunde aus Plaue, Brandenburg, Golzow und Reckahn nach Krahne gekommen, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen.

Als es dunkel wurde, ging es in einem Lampionumzug durch das Dorf, bevor sich die Gesellschaft auflöste und die Kinder sich in kleinen Scharen auf den Weg machten, um „Saures gegen Süßes einzutauschen“.

Das 32. Vereinsmitglieder gewonnen

Die Interessengemeinschaft Feuerwehrfreunde Krahne gründete sich 2018 und hat bei diesem Fest das 32. Mitglied aufgenommen. Vorsitzende Sandra Feuerherdt ist stolz, dass sich der Verein so gut entwickelt. Ziel der Interessengemeinschaft ist es, über verschiedene Aktivitäten Kinder als Nachwuchs für die Jugendfeuerwehr zu begeistern.

Die Ausbildung in der Jugendwehr beginnt im Alter von fünf Jahren. Wer jünger ist, kann auch sehr gern dabei sein und spielerisch die Arbeit der Feuerwehr erleben. So hat der Verein vor kurzem die Gestaltung und Pflege des Marburger Platzes am „Krahner Riesen“ übernommen. Dazu haben die Jungen und Mädchen unter Anleitung auch Frühlingsblüher in die Erde gesetzt. Als nächstes soll das Gelände um die Treppe zum Schulungsraum bepflanzt werden.

Neben dem Verein, der sich insbesondere für die Nachwuchsförderung einsetzt, gibt es in Krahne bereits seit 1992 den Verein Freiwillige Feuerwehr Krahne. Seit seiner Gründung organisiert auch dieser Verein, dem auch eine Gymnastikgruppe angehört, Höhepunkte des kulturellen Lebens in Krahne. Bekannt sind das Winter- und das Osterfeuer und das Gaudi-Sportfest.

Von Petra Müller