Rietz

Für einen Abstecher in das Gewerbegebiet Rietzer See hat die vor vier Jahren in einen PlusBus umgewandelte Linie 553 keine Zeit mehr. Zum Verdruss der Mitarbeiter in den Unternehmen, die sich auf dem Areal angesiedelt haben. Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner kennt die Diskussion über die weggefallenen Stichfahrten.

Landkreis muss zustimmen

„Es gab bereits mehrere Ortstermine. Die Errichtung einer zusätzlichen Haltestelle an der Einfahrt zum Gewerbegebiet, die zu bestimmten Stoßzeiten angefahren wird, halte ich für eine realistische Alternative“, sagte Brückner der MAZ auf Nachfrage. Allerdings müsse es für dieses Ansinnen noch weitere Gespräche mit dem Landkreis als Auftraggeber für den Personennahverkehr geben, so Brückner.

Kein Gehweg vorhanden

Das Gemeindeoberhaupt hält den Fußweg für betroffene Passagiere von der Haltestelle Rietzer Berg bis ins Gewerbegebiet für nicht zumutbar. Das liegt nicht an der Entfernung zu den aufgegebenen Haltestellen Gewerbegebiet Ost und West, sondern am zunehmenden Verkehr auf dieser Landesstraße. Es gibt dort keine Gehwege in Richtung Gewerbegebiet. Den Bau eines Gehweges hält Brückner selbst für unrealistisch.

Nur 15 Fahrgäste

Im Gewerbegebiet Rietz haben etwa 300 Menschen eine Arbeit gefunden. Bei einer Zählung vor Einführung des PlusBusses wurden zehn Fahrgäste am Tag gezählt. Zu wenig, um die Standards für eine schnelle Verbindung zwischen Lehnin und Brandenburg zu erfüllen. Weil nach einer Übergangszeit die erhoffte Entwicklung nicht eingetreten ist, wurde die Stichfahrt ins Gewerbegebiet im Interesse der durchfahrenden Fahrgäste gestrichen. Die Nachfrage war zuletzt auf 15 Fahrgäste gestiegen.

Auch der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg kündigte auf Anfragen betroffener Arbeitnehmer an, einen Vorstoß zur Errichtung einer weiteren Haltestelle am Eingang zum Gewerbegebiet beim Landkreis vornehmen zu wollen. Eine Entscheidung steht bis heute aus.

Von Frank Bürstenbinder