Havarie in Trechwitzer Biogasanlage: Landwirt wehrt sich gegen Vorwürfe

Was haben bergeweise Rückstände aus einer Biogasanlage in der Feldmark zu suchen? Für den Trechwitzer Naturführer Lutz Manzke ein Unding. Er machte Fotos von den Transportfahrzeugen und forderte das Umweltamt der Kreisverwaltung zu einem Lokaltermin auf. Manzke mutmaßte gesetzwidriges Verhalten. Viel zu viele Gärreste seien ohne feste Unterlage auf der Fläche ausgebracht worden, beklagte sich der Trechwitzer gegenüber der Behörde. Passiert ist vor wenigen Tagen tatsächlich etwas. Eine durchgehende Kunststofffolie bedeckt jetzt die Ablagerung, bei der es sich um eine Menge von rund 400 Tonnen handelt.

Aktion war nicht geplant

Ausgangspunkt der Aufregung ist der in Damsdorf ansässige Landwirtschaftsbetrieb Wessels, der in Damsdorf, Götz und Trechwitz Biogasanlagen betreibt. Landwirt Timo Wessels wehrt sich gegen die Vorwürfe und spricht von „Rufmord“. Behörden haben die Ablagerungen kontrolliert. Diese dürfen mit wasserdichter Abdeckung bis zu sechs Monate auf dem Feld verbleiben. Nachzulesen im LAWA-Merkblatt der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft, dass die konkreten Anforderungen beschreibt. Die Abdeckung soll Auswaschungen aus den pflanzlichen und tierischen Rückständen vermeiden. Später wird das Material als Bodenverbesserer und Dünger in Äckern eingearbeitet – alles ganz legal im Rahmen der Düngevorschriften. Geplant war das Abkippen des fein geschredderten und angegorenen Rindermistes allerdings nicht.

Die gebrochene Welle eines Rührwerks im Fermenter der Trechwitzer Biogasanlage. Quelle: privat

Landwirt Wessels erklärt den Grund für die Hauruck-Aktion. Schuld ist nämlich eine Havarie im acht Meter hohen Fermenter der Trechwitzer Biogasanlage. Dieser wird täglich mit rund 40 Tonnen Festmist und Gülle aus der eigenen Tierhaltung beschickt. Der Fermenter ist das Herzstück jeder Biogasanlage. Dort finden die Abbauprozesse der organischen Substanz statt, bei denen das Biogas entsteht. Deshalb gleicht der Fermenter in seiner Funktionsweise dem Magen einer Kuh. Problem: In der Anlage war die Welle eines Rührwerkes gebrochen. Dadurch wurden die festen und flüssigen Bestandteile nicht mehr miteinander vermischt. „Dafür schwamm ein Gebirge von Festmist an der Oberfläche“, berichtet Wessels der MAZ. Schäden an Motor und Getriebe konnten nach einer Überprüfung ausgeschlossen werden.

Auf Feldrand gelagert

Weil die Reparatur eines Rührwerkes in einem vollen Fermenter unmöglich ist, musste die Anlage leer gefahren werden. Diese Aufgabe übernahm nach der Abnahme des Kunststoffdachs eine Spezialfirma mittels Kranschaufel. Als Zwischenlager wurde zunächst eine gepachtete Ackerfläche in Nachbarschaft der Biogasanlage genutzt. „Wir haben dem Eigentümer auf Nachfrage erklärt, was es mit den Ablagerungen auf sich hat. Leider hatten wir an diesem Tag wegen der noch laufenden Zuckerrübenkampagne keine ausreichenden Transportkapazitäten, um das Material weiter wegzufahren. Das wurde aber am nächsten Tag nachgeholt“, so Wessels. Die Rückstände werden jetzt mit Wissen und Zustimmung des Landwirtschaftsamtes und der Umweltbehörde auf einem Feldrand in der Gemarkung Nahmitz gelagert.

Der angegorene Festmist auf einem Feldrand bei Nahmitz. Das Material ist inzwischen abgedeckt. Nach einer Havarie musste die Trechwitzer Biogasanlage leer gefahren werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Agrarbetrieb Wessels nutzt seine Biogasanlagen für die Stromerzeugung und die Fernwärmeversorgung. In Trechwitz werden neben Privathäusern die eigenen Betriebsstätten mit Wärme versorgt. In Damsdorf ist es unter anderem die Schule, in Götz das Zentrum für Gewerbeförderung. Während der mehrtägigen Reparatur musste eine mit Öl befeuerte Ersatzanlage das Erhitzen des Wassers auf 85 Grad für die Wärmeversorgung übernehmen. „Mit der Erzeugung von Biogas haben wir eine komplette Verwertungskette aufgebaut. Außerdem leisten die Anlagen einen Beitrag zum Klimaschutz, weil das Methan sinnvoll genutzt und nicht in die Atmosphäre abgegeben wird“, argumentiert Wessels, der die Kritik an der Nutzung von Gärresten als Bodenverbesserer nicht verstehen kann.

Vorgaben sind einzuhalten

„Wir sparen Mineraldünger ein, dessen Herstellung sehr energieaufwendig ist. Außerdem gelten auch für Gärreste Obergrenzen an Stickstoff und Phosphor, die nicht überschritten werden dürfen“, so Wessels. Nach einer ähnlichen Beschwerde von Lutz Manzke verwies die Untere Naturschutzbehörde schon im Mai 2020 schriftlich auf den Kreislaufgedanken und den Ressourcenschutz, denen die ordnungsgemäße Verwertung von Gülle und Gärresten dient. Dabei seien der Nährstoffbedarf der Pflanzen und die düngerechtlichen Vorgaben einzuhalten, schreibt die Untere Naturschutzbehörde.

