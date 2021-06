Hilfe für Bäume: Lehniner Ortsbeirat kämpft gegen Trockenheit

Lehnin

Trockenheit und Hitze schaden den Bäumen in Lehnin. Deshalb bittet der Ortsbeirat Bürger um Hilfe. „Die Bäume brauchen Wasser, insbesondere im Bereich der Belziger Straße. Es ist sinnvoll, sie täglich mit einem Eimer Wasser zu gießen“, sagt Ortsvorsteher Frank Niewar (SPD).

Wunsch nach Regen

Garten- und Landschaftsbauer der Firma Stackelitz haben im Dezember 36 Linden entlang der Belziger Straße gepflanzt. Die Jungbäume ersetzen die mehr als hundertjährige Lindenallee, die im Februar 2018 gefällt wurde und brauchen Flüssigkeit.

Der Garten- und Landschaftsbauer Daniel Neumann beschneidet die junge Linde, bevor er sie an der Belziger Straße in Lehnin einpflanzt. Quelle: Marion von Imhoff

Frank Niewar schaut jeden Tag auf die Gewächse, vor seinem Fahrradverleih stehen drei Linden, er greift zur Kanne und lässt das Wasser laufen. Gemeindevertreter Tilo Schade (Baumfreunde) wünscht sich Regen.

Warum Wasser wichtig ist

Er macht klar, warum die Bewässerung so wichtig ist. „Wenn es den Bäumen gut geht, geht es der Umwelt gut. Sie bieten einen Lebensraum für Tiere und Insekten, spenden Schatten, reduzieren Lärm, speichern Kohlenstoffdioxid, produzieren Sauerstoff um und sorgen so für saubere Luft und die sollte allen Lehninern wichtig sein“, sagt der 41-Jährige.

Er betont, dass Bäume gerade in den ersten drei Jahren viel Wasser brauchen, um ihr Wurzelwerk ordentlich auszubilden und sich selbständig mit Nährstoffen versorgen zu können“, sagt der 41-Jährige.

Tipp für Lehniner

Tilo Schade empfiehlt Lehninern, ihre Bäume mindestens zwei- bis dreimal die Woche mit 40 bis 50 Litern Wasser zu gießen. Bei andauernder Trockenheit sind auch drei Mitarbeiter des Baubetriebshof unterwegs und bewässern die Bäume mit Tanks vom Multicar oder Traktor aus. „Es ist aber wünschenswert, dass die Bürger und Bürgerinnen bei Trockenheit die Straßenbäume vor ihrem Grundstück wässern“, sagt Rathausssprecher René Peters.

Hilfe für die Natur

Tilo Schade wünscht sich, dass Anwohner an die Bäume in der Neuhäuser Straße denken. Für Frank Niewar stehen die schönsten Allee-Bäume am Alten Brandenburger Weg vom Kloster in Richtung des Kreisels in Netzen/Nahmitz. Beide Mitglieder des Ortsbeirats hoffen auf einen Sommer ohne Waldbrände.

Tilo Schade betont, dass die Gemeinde Kloster Lehnin in seinen 14 Ortsteilen mehr als 10.000 Bäume hat und die Bewässerung eine Aufgabe für alle Bewohner der Gemeinde ist. „Wenn jeder seinen Beitrag leistet, können wir die Trockenheit gemeinsam bekämüfen. Wir müssen der Natur helfen, wir haben nur diese eine Welt“, sagt der Baumfreund und holt den Wasserschlauch.

