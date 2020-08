Historischer Tag: Kloster Lehnin hat wieder Elftklässler

Lehnin

Zwölf Jahre nach dem Aus der gymnasialen Oberstufe kam es am Montag im Kloster Lehniner Rathaus zu einer kleinen Sensation. Es gibt wieder eine 11. Klassenstufe! 40 junge Leute hatten sich angemeldet, damit war die offiziellen Genehmigung durch das Staatliche Schulamt perfekt. Bürgermeister Uwe Brückner begrüßte die ersten Absolventen der Abiturausbildung mit ihren Lehrern persönlich im großen Beratungssaal, der kurzzeitig zu einem Klassenzimmer umfunktioniert wurde.

Geschenk zur Begrüßung

„Wir haben gegen alle Widerstände dafür gekämpft, dass auf dem Schulcampus Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse unterrichtet werden können. Jetzt ist die Freude groß, dass die Sekundarstufe 2 an den Start gehen kann“, sagte der Bürgermeister. Als Erinnerung an den historischen Tag bekamen alle 40 Elftklässler den Kloster Lehniner Gemeindebeutel mit Schreibblock, Info-Broschüre und Sticker.

Anzeige

Digitalisierung geht weiter

Die 40 Schüler der 11. Klassen werden in zwei Tutorien aufgeteilt. Schulleiter Dirk Lenius sagte, dass er sich vor allem über die starke Nachfrage nach dem Mathe-Leistungskurs freue. Die Kommune will in den nächsten drei Jahren die IT-Ausstattung auf dem Schulcampus verbessern. Mit Hilfe von Fördermittelgebern sollen 319 000 Euro in die Digitalisierung des Unterrichts fließen. Angeschafft werden unter anderem Laptops, Wideboards und Tablets.

Weitere MAZ+ Artikel

Anbau bald fertig

Im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Abiturausbildung sind auch die laufenden Baumaßnahmen auf dem Schulcampus zu sehen. Am Gebäude der ehemaligen Oberschule entsteht gerade ein Anbau, der kurz vor der Fertigstellung steht. Nach Auskunft von Bürgermeister Brückner sind zwei weitere Bauabschnitte geplant, bei denen insgesamt 12 Millionen Euro investiert werden sollen. Bis zu deren Fertigstellung wird der Anbau von den angehenden Abiturienten genutzt. Ursprünglich hatte das Bildungsministerium kein Interesse am Fortbestand einer Abiturstufe im Altkreis Brandenburg. Dagegen formierte sich erfolgreich massiver politischer und kommunaler Widerstand.

Von Frank Bürstenbinder