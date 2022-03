Hobbyschauspieler gesucht: Netzen bekommt ein Amateurtheater

Kloster Lehnin

Lust auf Theater? Das Theater Weites Feld aus Netzen gründet eine Amateurtheatergruppe und sucht dafür Menschen, die Lust haben, gemeinsam Theater zu spielen. Es geht dabei vor allem um den Spaß am Spiel. Ein Mal wöchentlich soll sich die Gruppe ab April treffen. Dabei werden spielerisch Theatertechniken vermittelt.

Am Ende des Jahres soll eine kleine Aufführung stehen. Angesprochen sollen sich auch Menschen fühlen, die nicht unbedingt auf der Bühne stehen wollen, sondern sich auf andere Weise vor oder hinter der Bühne nützlich machen möchten. Sei es beim Anfertigen von Kostümen oder Entwerfen und Bauen eines Bühnenbildes.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 4. April findet um 18 Uhr ein Informationstreffen für alle Interessierten beim Theater Weites Feld in der Netzener Dorfstr. 9A in Netzen statt. Um Anmeldung bis zum 3. April wird gebeten unter 0157/743 024 73 oder info@theater-weites-feld.de. Gefördert wird das Projekt durch den Fonds Soziokultur aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.

Die Theatergruppe Weites Feld mit Sitz in Netzen (Kloster Lehnin) Quelle: Moritz Jacobi

Regionale Theater für die Menschen vor Ort

Das freie professionelle Theater Weites Feld e.V. wurde von Theatermachern aus Brandenburg und Berlin ins Leben gerufen, um Theater zu entwickeln und aufzuführen, das aktuelle Themen aufgreift, die insbesondere im Land Brandenburg von Belang sind, aber auch darüber hinausweisen.

Das Theater Weites Feld sucht Kontakt zu den Menschen vor Ort, sowohl bei der Entwicklung der Stücke, als auch bei deren Aufführung. In seinen Produktionen erzählt das Theater Geschichten, die sich aus dem „weiten Feld“ der Erfahrungen und Erlebnisse der Menschen vor Ort schöpfen.

Von Moritz Jacobi