Das Hotel und Restaurant Seehof Netzen hat neue Inhaber

Netzen

Nach fast 30 Jahren hat das Hotel Seehof in Netzen neue Betreiber. Stephan und Ivonne Neitzke aus Ferch haben das Traditionshaus am Netzener See samt der zehn Mitarbeiter übernommen. Sie haben das Areal mit Gaststätte und 32-Zimmer-Hotel von ihren Vorgängern Ulrich Wenzel und Sylvia Grunow gekauft. Stephan Neitzke kündigte Investitionen in siebenstelliger Höhe an, um das Haus neu aufzustellen. „Wir werden das in verschiedenen Bauabschnitten machen binnen der nächsten fünf Jahre in einer dem Gast zumutbaren Dosis.“

Ulrich Wenzel hatte das Seehotel Netzen von 1991 an zunächst als Geschäftsführer geführt. Damals gehörte das Haus als früheres DDR-Ferienheim noch zur Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft Damsdorf. Aus deren Insolvenzmasse kaufte der heute 63-Jährige das Seehotel später und führte es mit seiner Lebensgefährtin Sylvia Grunow als Inhaber weiter.

Erleichterung bei Alt-Inhabern

„Für uns ist die Abgabe des Hauses auch eine große Erleichterung, die letzten beiden Jahre waren sehr anstrengend“, sagt Sylvia Grunow. Sie und Ulrich Wenzel unterstützen die neuen Inhaber auch weiterhin. Das Verhältnis ist entspannt und vertraut.

Abschied nach drei Jahrzehnten Ulrich Wenzel und seine Lebensgefährtin Sylvia Grunow haben den Seehof Netzen bisher betrieben. Quelle: Marion von Imhoff

Zu den Umbauplänen gehört die Aufstockung des Hotels um eine Etage, die mit Panorama-Fenstern zu See hin unter anderen Platz für eine Ferienwohnung bieten soll. Ansonsten sei ihr Motto „es ändert sich nichts“, um auch die Stammgäste weiter zu halten, sagen die Neitzkes.

Neuanfang und Corona-Krise

Auf den Schlag könnten die Neitzkes sechs weitere Mitarbeiter anstellen. An Familienfeierlichkeiten sei das Haus bis Jahresende fast komplett ausgebucht, teilweise seien alle drei Säle gleichzeitig belegt. Die Zeiten indes für die großen Pläne sind durch Corona schwierig. „Wir erleben seit Anfang der Woche doch einen deutlichen Rückgang an Buchungen“, so Stephan Neitzke.

Das Hotel Seehof mit 32 Zimmern am Netzener See. Quelle: Marion von Imhoff

Diese Zeit wolle man aber nutzen, um die anstehenden Bauarbeiten schneller durchführen zu können. Denn umgebaut und saniert werden soll zwar behutsam, aber bei laufendem Betrieb. Der Investitionsbedarf ergebe sich auch durch dringend nötige Brandschutzmaßnahmen. Gesamtvolumen dafür sind laut Neitzke 500.000 Euro.

Neue Notausgänge

Die Baubehörden machten Druck, so Stephan Neitzke, der mit seiner Frau seit Jahresbeginn die Zukunft des Hotels managt. Im schlimmsten Fall hätte eine Schließung der Hotelanlage gedroht. „Es gibt massive Brandschutzmaßnahmen, die hier durchgeführt werden mussten und noch müssen. Wir befinden uns da noch mitten drin.“ Rettungswege wurden neu geschaffen, eine Brandmeldeanlage komplett erneuert, ebenso Rauchmeldeanlagen und Notausgänge.

Die neuen Betreiber Stephan und Ivonne Neitzke im Restaurant Seehof Netzen. Quelle: Marion von Imhoff

Gebaut wurde das Hotel 1985. Die viel zu große Küche soll nun auf heutige räumliche und technische Standards gebracht. Im dadurch gewonnenen Raum entstehen barrierefreie Toiletten. Schon vor Ostern sollen die Vorplanungen an das Bauamt, nach Ostern werde der Bauantrag gestellt für die weiteren Umbauten.

Bauingenieur ist Seiteneinsteiger

Der 43 Jahre alte Stephan Neitzke ist Bauingenieur und bezeichnet sich als Seiteneinsteiger in der Touristik-Branche. Der Bauingenieur betreibt ein Bauträger- und ein Planungsbüro in Ferch mit aktuell drei Mitarbeitern.

Ivonne Neitzke hingegen ist im Hotelmanagement zu Hause. Die heute 42-Jährige hat im Cäcilienhof in Potsdam Hotelfachfrau gelernt, sie arbeitete eigenen Angaben nach im Hotel Zur Bleiche und im Holiday Inn in Cottbus. Nach der Familienpause durch drei gemeinsame Kinder widmete sich die gebürtige Potsdamerin ihrer eigenen Event-Agentur, sammelte weitere Erfahrungen in einer Hotelkette, bevor sie ihren Mann im Planungsbüro unterstützte.

Nun, da die Kinder zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, darunter ist ein Zwillingspaar, wollten die Neitzkes beruflich Neuland betreten und setzen dieses Ziel Anfang des Jahres um.

Baubüros bleiben bestehen

„Wir haben die Planungsbüros etwas zurückgefahren, um uns jetzt auf das Hotelprojekt zu konzentrieren“, sagt Stephan Neitzke, der in Caputh aufgewachsen ist. Mit zum Team gehört als Assistentin sowohl im Bau- wie auch im Hotelbereich Antje Janzen. Die 43-Jährige stammt aus Neuruppin und hat Tourismus und Marketing studiert.

„Wir starten neu durch und das Restaurant ist auch wieder offen“, sagt Antje Janzen. Denn bisher war das Restaurant einzig zur Versorgung der Hotelgäste da und für Feierlichkeiten. Nun ist es wieder für jedermann geöffnet und bietet regionale Küche.

Im Februar 2019 entdeckten die Neitzkes das Hotel. „Es ist eine traumhafte Lage hier mit dem See.“ Die neuen Inhaber setzen auf Wassertourismus, Familienfeiern und Urlauber, die in Berlinnähe Ruhe in der Natur suchen. „Wir bauen das Hotel und das Restaurant zum Geheimtipp aus“, so Stephan Neitzke.

Von Marion von Imhoff