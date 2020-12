Im Drogenrausch durch Lehnin gefahren: Mann hat nicht einmal einen Führerschein

Lehnin

Den Führerschein bitte! Polizisten kontrollierten am Dienstagabend in Lehnin einen Autofahrer. Der 32-Jährige war mit seinem Opel in der Kurfürstenstraße unterwegs. Doch eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht zeigen. Dafür verlief der Drogentest bei ihm positiv. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Führerschein seit einem Jahr entzogen

Die Beamten hatten den Fahrer demnach gegen 18.50 Uhr angehalten. Die obligatorische Frage nach den Papieren lief dann ins Leere. „Ermittlungen ergaben, dass ihm der Führerschein bereits im Januar 2019 entzogen wurde“, erklärte Marko Lange, Erster Polizeihauptkommissar im Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel. Dafür sei der Streifenwagenbesatzung das Verhalten des Fahrers merkwürdig vorgekommen.

Schnelltest auf Drogenkonsum positiv

„Zudem zeigte der Mann Auffälligkeiten, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuten“, berichtete Marko Lange weiter. Mit ihrer Vermutung lagen die Beamten richtig. „Ein Schnelltest verlief positiv“, so der Erste Polizeihauptkommissar.

Die Polizisten hätten dann dem Mann die Weiterfahrt verboten und eine Blutprobe angeordnet. Außerdem hat er jetzt eine Bußgeld- und eine Strafanzeige am Hals. Gegen ihn ermittelt nun die Kripo.

Fahrzeughalterin erhält Strafanzeige

Doch der Mann war nicht allein im Wagen. Die Halterin des Opels saß bei der Tour auf dem Beifahrersitz. Sie muss nun auch mit erheblichem Ärger rechnen. „Da sie zugelassen hatte, dass der 32-jährige ihr Fahrzeug ohne den erforderlichen Führerschein führt, wurde gegen sie ebenfalls eine Strafanzeige gefertigt“, berichtete Marko Lange.

Von hms