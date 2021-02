In Michelsdorf und Emstal bekommen alle Kraftfahrer eine Anzeige

Kloster Lehnin

Wenn auch bei minus sieben Grad auf der Anzeigetafel in ultrahellen Buchstaben ein „Danke“ aufblitzt, freut sich Antje Fellwock. Wieder ein Kraftfahrer, der sich an Tempo 50 als Höchstgeschwindigkeit hält. Die Michelsdorferin geht jeden Tag mit ihren zwei Kindern auf dem Gehweg neben der Ortsdurchfahrt (L 86) spazieren. Vor dem Kinderwagen ist der kleine Elias mit seinem Laufrad unterwegs. „Wenn Raser durch das Dorf rollen, habe ich so manches Mal ein mulmiges Gefühl am Straßenrand. Gerade wenn Kinder dabei sind. Seit Kraftfahrer ihr Tempo angezeigt bekommen, läuft der Verkehr sinniger. Das Gerät zeigt Wirkung“, sagte die junge Mutter der MAZ.

Leute bremsen ab

Seit zwei Wochen gibt es vor dem Haus 27 eine Geschwindigkeitsmessanlage, die an einem Laternenmast montiert ist. Erfasst werden derzeit alle Fahrzeuge, die aus Richtung Golzow durch Michelsdorf kommen. Gleich gegenüber der Mess- und Anzeigestelle wohnt Margrit Wetzel. Auch die Rentnerin kann ein Lied von Zu-schnell-Fahrern vor ihrer Haustür singen, die von der schnurgeraden Chausseestraße zum Gas geben verleitet werden: „Ganz klar, die Leute bremsen früher ab. Die Anzeige ist wunderbar weit zu sehen. Ich denke, dass war ein guter und richtiger Kauf.“ Das findet auch Ortsvorsteher Steffen Dammann. Höchstpersönlich hat der Kommunalpolitiker die Anlage montiert und in Betrieb genommen. Und zwar samt Solarpanel, das eine autarke Stromversorgung sicherstellt.

In Emstal wird seit einigen Wochen die Geschwindigkeit der aus Richtung Busendorf kommenden Fahrzeuge gemessen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Rufe nach einer Geschwindigkeitsanzeige gab es schon länger. Doch Realität wurde die Investition erst mit der Einführung von Ortsteilsbudgets in der Gemeinde Kloster Lehnin. Seit 2020 werden jährlich rund 50 000 Euro an die 14 Ortsteile zur freien Verfügung ausgeteilt. Michelsdorf nahm seinen Anteil von 2020 und 2021 zusammen und finanzierte davon die Anschaffung des Messerätes im Wert von rund 2500 Euro. Eine baugleiche Anlage wurde für Emstal beschafft, worüber Ortsbeiratsmitglied Berthold Satzky besonders glücklich ist. „Aus Richtung Busendorf kommende Raser sind für uns schon sehr lange ein Problem. Auch wir verzeichnen eine positive Entwicklung. Es wird spürbar langsamer gefahren“, sagte Satzky der MAZ. Sabrina Haseloff, Anwohnerin der Emstaler Hauptstraße (L 88), kann die Beobachtung nur bestätigen: „Wer zu schnell fährt, ertappt sich selbst. Ich kann nur hoffen, dass der positive Effekt möglichst lange anhält.“

Sehr gut sichtbar

Die Wirkung der Geschwindigkeitsmessanlage des Herstellers Elan City beruht unter anderem auf einer hervorragenden Sichtbarkeit der Anzeige. So werden Fahrzeuge bereits ab einer Entfernung von rund 300 Metern erkannt. Prompt folgt ein „Langsamer“ oder das gern gelesene „Danke“ als LED-Nachricht auf dem schon aus 150 Meter Entfernung lesbaren Leuchtschirm. Der Hersteller geht nach eigenen Erfahrungen davon aus, dass sich das Fahrverhalten von mindestens 25 Prozent der Fahrzeugführer verbessert. Und zwar ohne Punkte und Bußgelder.

Blitzer bleibt notwendig

Gespeichert werden lediglich die Geschwindigkeit und die Zahl der beidseitig durch Michelsdorf und Emstal fahrenden Fahrzeuge. „Diese Daten werden von Zeit zu Zeit ausgelesen. So haben die Ortsbeiräte Material in den Händen über die Entwicklung des Verkehrsaufkommens und eine Statistik der Verstöße“, so Michelsdorfs Ortsvorsteher Dammann. Das sind gute Argumentationshilfen gegenüber der kreislichen Verkehrsbehörde. Denn ganz ohne mobile Blitzer und Sanktionen wird es auch in Zukunft nicht gehen. „Die Unverbesserlichen sterben leider nicht aus“, sind sich die Ortsbeiräte einig.

