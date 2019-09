Vier Künstler aus vier Ländern

Lehnin

Künstler aus vier Staaten arbeiten in dieser Woche im Lehniner Institut für Kunst und Kultur am Klostersee. Alle vier sind bildende Künstler und arbeiten mit Holz.

Am Sonntag werden sie in einer festlichen Vernissage ihre Werke, an denen sie seit dem 23. September arbeiten, der Öffentlichkeit zeigen. Ein zeitliches Ende der Ausstellung gibt es nicht: Die Werke werden dauerhaft im Skulpturengarten des Instituts zu besichtigen sein.

Aus Georgien stammt der Künstler Asri Syrac. Bassirou Sarr ist im Senegal aufgewachsen. Die Künstlerin Vilté Zumbakyté lebt in Litauen und Jainem Jeong ist Südkoreanerin.

Bis auf Zumbakyté leben und wirken sie alle in Berlin. Zusammengefunden haben sie in Lehnin auf Vermittlung des Bildhauers Karl Menzen. Während der Arbeitswoche wohnen die Künstler auch vor Ort im Gästehaus des Instituts.

Mit dem interdisziplinären Symposium will das Lehniner Institut seine internationale Ausrichtung weiter verstärken. Derartige Treffen von Künstlern haben nach Angaben von Elias Haisch bereits eine lange Tradition, die 2002 begonnen hat. Haisch ist selbst Künstler und Sohn des Institutsmitbegründers Eckhart Haisch.

„Für mich ist es wichtig, hier zu sein, weil Kunst eine weltweite Sprache ist“, sagt Bassirou Sarr. Er hat bereits auf der Kulturtour in Caputh im August ausgestellt. Sarr verarbeitet in seinen Werken auch politische Themen des afrikanischen Kontinents.

Wie die vier Kulturschaffenden mit dem Werkstoff Holz umgehen, ist völlig unterschiedlich. Auch das macht ihre Schau spannend für den Betrachter. Sie brennen, sägen und schnitzen das Holz.

„Wir sind gespannt auf die spannenden Gespräche und die Kunstwerke, die in diesen Tagen entstehen“, sagt Elias Haisch. Dabei seien die unterschiedlichen Kulturen und Traditionen ein reichhaltiges Spannungsfeld.

Wer sich für das Symposium am Klostersee interessiert, ist bereits jetzt willkommen. „Besucher sind herzlich eingeladen, die Künstler in dieser Woche zu besuchen und ihnen über die Schulter zu schauen“, sagt Elias Haisch.

Schon jetzt steht fest, wer am nächsten internationalen Kultursymposium 2020 teilnehmen wird. Im kommenden Jahr werden dafür rund zehn Künstler aus Indonesien, Chile und Finnland an die Idylle am Klostersee anreisen.

Am Sonntag endet die Ausstellung des niederländischen Bildhauers Jerry Kowaski.

Die Vernissage ist am Sonntag, 29. September, um 15 Uhr. Zu finden ist das Institut für Kunst und Kultur in der Straße Zum Strandbad 39 (vormals Am Klostersee) in 14797 Kloster Lehnin, Ortsteil Lehnin. Nähere Infos unter www.lehniner-institut-fuer-kunst.de.

Von Marion von Imhoff