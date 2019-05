Kloster Lehnin

Die Gemeindevertreter von Kloster Lehnin haben am Dienstagabend unter zähem Ringen einen Maßnahmekatalog für Investitionen in die Feuerwehren beschlossen. Danach sind in den nächsten fünf Jahre erhebliche Summen in Ausstattung und Gebäude zu investieren, so allein rund 650.000 Euro in die dringend sanierungsbedürftigen und völlig unzureichenden Feuerwehrgerätehäuser in Reckahn, Trechwitz, Prützke und Damsdorf. Dort etwa fehlt es an Umkleideräumen. Die Investitionen sollen in den kommenden Haushalten eingestellt und Fördermittel beantragt werden.

Zur Galerie Feuerwehr-Protest in Kloster Lehnin. Mit Nachdruck fordern die Kameraden am Dienstagabend von den Gemeindevertretern Investitionen in den Brandschutz. Fahrzeuge sind teils überaltert, Gerätehäuser sanierungsbedürftig und die Ausrüstung unzureichend.

„Die Rahmenbedingungen sind dort nicht akzeptabel“, heißt es dazu in dem Papier. Mehrere hunderttausend Euro sollen bis 2023 auch in neue Fahrzeuge investiert werden.

Großaufgebot der Feuerwehren

Zu der Sitzung waren gut 80 Feuerwehrmänner und -frauen erschienen, um ihrem Unmut über einen teils völlig veralteten Fuhrpark, sanierungsbedürftige Gerätehäuser und unzureichende Ausstattung Luft zu machen.

Vorgefahren waren die Feuerwehrleute unter anderem mit Fahrzeugen Baujahr 1976 und 1973. Die Sitzplätze im Saal reichten bei Weitem nicht aus, so waren die Fenster geöffnet, damit auch die vor dem Gebäude ausharrenden Kameraden die teils sehr emotionale Sitzung verfolgen konnten.

Entscheidung stand auf Kippe

Nach einer heftigen Debatte schließlich votierten die Gemeindevertreter mehrheitlich bei einer Enthaltung für den Maßnahmekatalog. Dieser fußt auf einem 185 Seiten starken Gefahrenabwehrplan, den die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker ebenfalls damit zur Kenntnis nahmen.

Anfangs plädierten die Fraktionsvorsitzenden für eine Vertagung des Beschlusses. Es sei zu wenig Zeit gewesen, um das 185-Seiten-Papier durchzuarbeiten. Harry Grunert ( CDU) sagte, „wir reden seit 2004 von einem Gefahrenabwehrplan, 2016 wurde er in Auftrag gegeben, jetzt haben wir ihn am 13. Mai erst erhalten.“ Zugleich beklagte er, dass in sozialen Netzwerken „die Abgeordneten mit Dreck beschmissen werden“. Die Feuerwehr müsse jede Unterstützung kriegen, so Grunert.

Es geht um Millionen Euro

Udo Wernitz ( SPD) pflichtete dem bei: „Ich kann mich dem nur anschließen. Wir sind nicht gegen den Maßnahmekatalog.“ Doch die Zeit sei zu kurz. Angesichts der anstehenden Kommunalwahlen und der damit verbundenen Neukonstituierung des künftigen Gemeinderats machten die Feuerwehrleute jedoch Druck.

Andreas Bernig ( Die Linke) kritisierte, in den vergangenen 14 Jahren sei völlig planlos verfahren worden. Dieser Fehler dürfe sich nicht fortsetzen. Er nannte Summen von drei bis fünf Millionen.

„Wir sind Hobby-Politiker und relativ außen vor“, auf das Papier müsse man sich verlassen. „Wir müssen vorankommen und nicht wieder Zeit vertrödeln“, mahnte Reinhard Siegel (Freie Bürger und Bauern) unter Beifall der Feuerwehrkameraden.

Brückner ruft zur Sachlichkeit auf

Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) sprach von einem „wichtigen Thema, sehr emotional, ein Versachlichen tut gut“.

Während der Ausschuss für Bauen, Ordnung und Sicherheit den Punkt, dass alle Ortsfeuerwehren zu erhalten seien, aus dem Papier streichen wollte, plädierte der Gemeinderat nun für den Erhalt aller Wehren als grundsätzliches Ziel. Erreicht werden solle zudem als Schutzziel I, dass die erste Einheit bei einem Unglück mit mindestens sechs Einsatzkräften binnen acht Minuten nach Alarmierung am Einsatzort eintreffen solle und das in 80 Prozent der Fälle. „Davon sind wir noch einiges entfernt“, so Brückner.

Ausrückezeit dauert zu lange

Nach Angaben des Vize-Wehrführers Thomas Preuschoff dauert es für Lehnin durchschnittlich acht Minuten und in Krahne zwölf Minuten bis zum Ausrücken der Feuerwehr. Hinzu kommt noch der Fahrweg zum Einsatzort. Die Zahl der aktiven Feuerwehrleute von 280 in Kloster Lehnin sei nicht schlecht, „wünschenswert aber wären 300 Kameraden“, so Preuschoff.

Mirko Chrzanowski appelliert an die Gemeindevertreter, den Investionskatalog noch am gleichen Abend zu beschließen. Quelle: Marion von Imhoff

Eindringlich ins Gewissen redete auch der Gemeindevertreter Mirko Chrzanowski den Kommunalpolitikern. Er ist zugleich zweiter stellvertretender Gemeindewehrführer: „Wer von einem Einsatz kommt und Blut und Ruß an sich hat, kann sie in einigen Feuerwehrgerätehäusern nicht einmal die Hände waschen“. Die Gefahr von „Feuerwehrkrebs“ sei zudem immens, wenn die verdreckte Einsatzkleidung mit nach Hause genommen werden müsse, dann sei der Privathaushalt kontaminiert. „Das ist gar nicht zulässig“, so Chrzanowski. Der Katalog sieht daher auch Reservekleidung für 120.000 Euro bis 2023 vor, um dieses Gesundheitsrisiko zu senken. Einsatzkleidung kann so professionell gereinigt werden.

Kreditaufnahme und Fördermittel

Dirk Baatzsch von der SPD-Fraktion regte an, notfalls einen Kredit über zwei Millionen Euro aufzunehmen und in die Feuerwehr zu schieben. Ich bin für den Maßnahmekatalog.“ Auch Fördermittel sollen beantragt werden

Nach einer 15-minütigen Pause sagte Harry Grunert: „Wir werden zustimmen mit der Maßgabe, dass erste Maßnahmen 2019 realisiert werden.“ Brückner nannte das knapp: „Im Haushalt für das nächste Jahr können wir erforderliche Maßnahmen miteinplanen.“ Kevin Bolz (parteilos) mahnte schließlich: „Alle Ortsfeuerwehren sind wichtig und es ist wichtig, hier einen Startschuss zu setzen.“

Feuerwehr ist zufrieden

„Wir sind zufrieden mit dieser Entscheidung“, sagte Vize-Gemeindewehrführer Thomas Preuschoff nach der Abstimmung. „Wären die Feuerwehrleute nicht erschienen, wäre der Maßnahmeplan wohl nicht beschlossen worden.“

Von Marion von Imhoff