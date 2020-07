Über 80 Reihenhäuser will eine private Gesellschaft in Grebs errichten. Auf einer Fläche, die seit 20 Jahren bebaut sein sollte. Der Plan treibt die Einwohnerzahl nach oben.

Kloster Lehnin - Investor sorgt in Grebs für viele neue Nachbarn

