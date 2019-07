Emstal

Ein Unbekannter hat am Samstag im Wald zwischen Busendorf und Emstal an der Landesstraße 88 eine brennende Kerze ins Unterholz gestellt. Ein Jäger entdeckte das um 6 Uhr morgens und löschte die Kerze. Ohne das wäre ein Waldbrand sehr wahrscheinlich gewesen, so die Polizei.

Um den Fall der versuchten Brandstiftung aufzuklären, sucht die Polizei nun Zeugen. Wer hat Personen am frühen Samstagmorgen in dem Waldgebiet gesehen? Hinweise an 03381/ 5600 oder die Internetwache www.polizei.brandenburg.de

Von MAZonline