Kampfkunst vor der Webcam: Lehniner bereitet sich auf Online-Taekwondo-Prüfung vor

Lehnin

Freundschaft, Kraft und Respekt sind für Michael Günther Symbole des Taekwondo. Der 35-Jährige trainiert die koreanische Kampfkunst beim Sportverein Kloster Lehnin und bereitet sich im Garten am Heckenweg auf die bisher größte Prüfung seines Lebens vor.

Prüfung als Abenteuer

„Ich trainiere für meinen zweiten schwarzen Gürtel, den sogenannten Dan. Dieser Test ist aber anders als alles anderen zuvor. Er findet nicht mit einem Prüfer in der Halle statt, sondern online vor der Webcam. Das ist ein Abenteuer mit Überraschungen. Doch davon lasse ich mich nicht aufhalten, weil ich meinen Weg gehe“, sagt Michael Günther.

Jackie Chan als Vorbild

Er schlägt gegen Holzbretter, übt Tritte und springt in die Luft. Dreimal pro Woche geht der Lehniner joggen, jeden Tag trainiert er seine Körperhaltung mit Yoga. Seit der Kindheit gehören die Schauspieler und Kampfkünstler Jackie Chan und Jean-Claude Van Damme zu seinen Vorbildern.

Michael Günther testet seine Schlagkraft an einem Holzbrett. Quelle: André Großmann

Corona ändert alle Pläne

Michael Günther hat im November 2018 die Taekwondo-Abteilung gegründet, aktuell hat diese 26 Mitglieder. Normalerweise hilft ihm ein Partner bei der Vorbereitung der DAN-Prüfung, die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten aber all seine Pläne geändert.

Weil das so ist, setzte er sich im Winter an den PC und überlegte, wie er in Zeiten von Ausgangssperren, Corona-Hotspots, Kontaktverboten und geschlossenen Turnhallen seine Prüfung absolvieren kann.

Kontrolle am 19. Juni

Dafür telefoniert er über mehrere Wochen, schreibt Mails, hakt nach und hat Erfolg. Der größte Verband, die Deutsche Taekwondo Union änderte im April 2021 die Satzung und erlaubt seitdem Online-Tests. Michael Günther findet einen Prüfer und bespricht mit ihm die Abläufe. Am 19. Juni stellt er sich in einer Zoom-Videokonferenz der Kontrolle des Taekwondo-Großmeisters Michael Bußmann.

Für den Weg zu seiner Prüfung packt der Lehniner Sportsachen, Webcams, den Laptop und zwei mobile Hotspots in seinen Wagen. „Wenn mein Internet ausfällt, dann falle ich durch den Test. Eine stabile Verbindung und gute Bandbreite sind deshalb sehr wichtig. Ich hoffe, dass alles funktioniert und bin etwas angespannt“, sagt Michael Günther.

Prüfer sieht aus Bayern zu

Seine Prüfung findet aber nicht in Kloster Lehnin statt, weil die Gemeinde noch das Testzentrum abbauen muss. Deshalb fährt Michael Günther stattdessen in die Turnhalle seiner ehemaligen Grundschule nach Eisenhüttenstadt. Dort baut er drei Webcams auf, startet die Hotspots und streamt die Prüfung. Sein Tester Michael Bußmann sitzt zeitgleich im bayerischen Schernfeld, sieht aus hunderten Kilometern zu und prüft Selbstverteidigungstechniken, Handblöcke, Tritte, Schläge und Formenläufe.

Sport als Hilfe fürs Leben

Die Geschwindigkeit der Lockerungen im Land Brandenburg hat Michael Günther überrascht, jetzt ist wieder Sport in Turnhallen möglich. „Damals war daran überhaupt nicht zu denken“ sagt er.Der zweite Dan-Grad ist für ihn ein wichtiger Zwischenschritt. Er braucht den Abschluss, weil er mit dem dritten DAN Sportler prüfen darf. „Ich muss es schaffen und möchte später den Nachwuchs prüfen. Das erhöht auch die Attraktivität des Lehniner Vereins“, sagt der Hobbysportler.

Der Sport hilft dem IT-Anwendungsberater, das Leben zu meistern.„Taekwondo steht für Grundsätze wie Höflichkeit, Integrität, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin und Unbezwingbarkeit. Hier lerne ich, weiter zu machen, auch wenn es mal nicht gut läuft und mein Gegenüber mit Respekt zu behandeln“, sagt er.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Lehniner wünscht sich im Alltag mehr Wertschätzung für die Kampfkunst und Sponsoren, die den Verein unterstützen. „Uns würden schon Spiegel helfen, damit wir beim Trainieren unsere Bewegungsabläufe in der Turnhalle besser sehen können. Es ist wichtig, dass jeder Sportler beobachtet, wie er seine Übungen ausführt“, sagt Günther.

Traum von Südkorea

Dann testet er einen Schlag, rutscht mit der Hand am Holzbrett ab und blutet. Michael Günther macht trotzdem weiter. Sollte er seine Prüfung nicht bestehen, plant er einen zweiten Versuch in der Lehniner Willibald-Alexis-Halle.

Taekwondo-Meister Michael Günther sieht sich ein Video des südkoreanischen Kukkiwon Demo-Teams an. Quelle: André Großmann

„Aufgeben ist keine Option. Durchfallen sollte ich auch aber auf keinen Fall. Was wäre ich dann für ein Vorbild?“, sagt der Sportler. Dann sieht er sich ein Video des Kukkiwon Demo-Teams an. „In Südkorea ist Taekwondo ein Nationalsport. Dort möchte ich mal hin“, sagt er und überarbeitet seinen Trainingsplan.

Die Taekwondo-Sektion des SV Kloster Lehnin trainiert dreimal pro Woche. Anmeldung unter 0176/644 68514.

Von André Großmann