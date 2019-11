Karneval in Lehnin: Als wirklich einmal ein echtes Pferd auf dem Flur stand

Lehnin

Unter dem Motto „Denn nur einmal im Jahr ist Karneval“ feierten die Lehniner Narren im Saal des Gesellschaftshauses (jetzt Hotel Markgraf) in der Friedenstraße ihre 14. Session. Der Veranstaltungsplan war wie vorgeschrieben, vom Rat der Gemeinde ohne größere Beanstandungen genehmigt worden.

Alle Akteure des Lehniner Carnevals-Vereins (LCV) standen schon in den Startlöchern. Auch ein Prinzenpaar hatte sich finden lassen: Michael der I. (Rauhut) und Silke die I. (Stenzel).

Es gab seiner Zeit den Schlager „Da steht ein Pferd auf’m Flur“. Der Stimmungshit von Klaus und Klaus von 1983 ist auf fast jeder Veranstaltung gespielt worden. Ab 19 Uhr versammelten sich langsam die Akteure in den Umkleideräumen, die auch über den Hintereingang der Gaststätte erreichbar waren.

Wir hatten nicht geträumt

Als wir den Flur betraten, staunten wir nicht schlecht: Das stand tatsächlich ein Pferd auf dem Flur. Wir hatten nicht geträumt und auch noch nichts getrunken, aber wir sahen ein Pferd - ein Pony, was dort ganz ruhig stand

Das Tier gehörte Gustav Nadler und darauf sollte die Prinzessin in den Saal reiten. Hinter dieser Sache konnte nur unser damaliger LCV-Präsident Günter Meiser stecken. Nun hatten wir alle Bedenken, dass das Pferd beim Eintritt in den Saal scheuen und jemanden verletzen könnte.

Darum heißt es „Jelina Helau“ Um die Herkunft des Lehniner Schlachtrufes „Jelina Helau“ zu erklären, muss man in die Gründungsgeschichte des Ortes im Jahr 1180 eintauchen. Zu dieser Zeit war der Markgraf Otto I. mit seinem Gefolge auf der Jagd in den Wäldern Lehnins unterwegs. Dabei verlor er seine Jäger aus den Augen und verirrte sich. Vor Erschöpfung schlief er schließlich unter einer Eiche ein. In seinen Träumen erschien ihm eine Hirschkuh, die ihn bedrohte. Seine Jäger fanden ihn und aus Dankbarkeit beschloss er, an dieser Eiche ein Kloster bauen zu lassen. Es sollte Lehnin heißen, abgeleitet von Lanye (slawisch für Hirschkuh). Nun gibt es noch eine weitere Möglichkeit die Herkunft des Ortsnamens Lehnin zu erklären: Jelenin steht für Hirsch. Die Ähnlichkeit mit dem Schlachtruf des LCV ist unverkennbar und so hört man ihn nun schon 50 Jahre lang sehr lautstark in jeder Veranstaltung „Jelina Helau“. So wird es auch bleiben.

Doch es ging alles gut. Die Kapelle spielte einen Tusch und die Prinzessin kam auf dem Pferd in den Saal geritten, zur Überraschung aller Gäste – ein gelungener Auftakt, allerdings nur bei einer Veranstaltung.

In seinen 50 Jahren hat der Lehniner Karneval sieben verschiedene Spielstätten erlebt. Vom Anfang in der Session 1969/70 bis zur Wende 1989/90 feierten die Narren im Gesellschaftshaus. Im November und Dezember 1990 nutzte man das Gasthaus Waldidyll (heute Wohnhaus) am Klostersee, in den beiden folgenden Monaten das heute verwaiste Hotel am Klostersee in Nahmitz. Dort war man auch 1997/98 zu Gast.

Auch in Rädel tanzte der LCV

Von 1991/92 bis 1994/95 erscholl „Jelina Helau“ in der Gaststätte „Zur alten Ziegelei“ Rädel (heute Jugendheim). Sieben Mal feierten die Narren im Saal des Gasthauses „Hotel zur Post“ (heute Seniorenheim) in Lehnin (1995/96 und 1996/97, 1998/99 und 1999/00 sowie von 2002/03 bis 2004/05).

Ein zweites Bild vom Auftritt mit dem Pony beim Karneval 1983. Quelle: privat

Im „Klosterhof“ ließen es die Narren 2000/01 und 2001/02 und von 2005/06 bis 2016/17 krachen. Seit der Session 2017/18 dient die Halle am Café Niewar als Spielstätte.

Die Gründung des Lehniner Carnevals-Vereins beweist übrigens, wie sich Wut in Mut wandeln kann. Und dass die Feuerwehr eine gesellschaftliche Institution ist. An einem kalten Winterabend im Februar 1970 saßen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lehnin beisammen und ärgerten sich noch immer, dass ihre letzte Weihnachtsfeier ausgefallen war. Moniert wurde außerdem, dass in Lehnin fremde Karnevalsvereine auftraten, zum Beispiel aus Brandenburg an der Havel und Schenkenberg. „Das können wir doch auch selber“, sagten sich die Feuerwehrleute.

Günther Meiser war der erste Präsident

So beschlossen sie gemeinsam mit ihren Veteranen einen eigenen Karneval in Lehnin zu feiern. Dieser erste Karneval war der Beginn und an seinem Anfang standen Günther Meiser (er war der erste Präsident des LCV), Albert Winne, Willi Schley, Eberhard Warnecke, Manfred Küttner, Joachim Warnecke, Klaus Lange, Manfred Römer, Wilfried Sidow, Klaus Schulz, Ernst Triptow, Rudi Wolf und Helmut Rauhut.

Am 11.11. 2019 eröffnet der LCV die 50. Jubiläumssession. Los geht es um 18.11 Uhr in der Halle des Café Niewar. Dort wird die Chronik des Vereins vorgestellt – verfasst von Jürgen Back und Peter Werner.

Von Jürgen Back