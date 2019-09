Damsdorf

Die Damsdorfer haben jetzt nicht nur das einzige Lebensmittelgeschäft in ihrem Ort verloren, sondern auch die kleine Postfiliale in dem Geschäft. Nach der dauerhaften Schließung der Nahkauf-Filiale in Damsdorf am 30. August sucht die Deutsche Post DHL Group weiter nach einem neuen Standort für die Postfiliale...