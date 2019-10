Verzweifelter Hilferuf des Ortsvorstehers

Grebs

Kein Tempolimit von 120 für mehr Lärmschutz an der Autobahn 2: Die Gemeinde Kloster Lehnin ist mit ihrem Antrag dazu beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg gescheitert. Das gab Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Das Tempolimit sollte für mehr Lärmschutz für die Autobahn-Dörfer Netzen, Nahmitz, Grebs und Prützke bringen. Seit mehr als 20 Jahren kämpft die Kommune für mehr Ruhe der Bürger in den Orten nahe der A 2, bisher vergeblich. Auch die Hoffnung, die Lärmschutzmauer könnte erhöht und verlängert werden, war bisher bekanntlich vergebens.

Der Grebser Ortsvorsteher und CDU-Fraktionschef Harry Grunert äußerte sich empört über die Absage. Müssten die Bürger erst die Autobahn 2 blockieren, um mehr Lärmschutz zu erreichen, fragte er. Dies will der Kommunalpolitiker freilich als Hilferuf und nicht als Aufruf zur Blockade verstanden wissen: „Bei einer Sperrung der Autobahn bekämen wir es mit dem Staatsanwalt zu tun“, sagte Grunert am Dienstag der MAZ. Es wäre ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Die Absage sei „ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die an der Autobahn wohnen. Was sage ich den Bürgern, die feststellen, dass sich für den Lärmschutz wieder nichts tut“.

Angeblich erhöhte Staugefahr

Bürgermeister Brückner kann die Argumente der Behörde eigenen Angaben nach nicht nachvollziehen. So heißt es, ein Tempolimit erhöhe die Staugefahr. Ein Widerspruch gegen den Bescheid des Landesamtes „würde auf eine Klage hinauslaufen und die Erfolgsausschichten sind gering“.

Der Grebser Ortsvorsteher Harry Grunert ( CDU) fordert dringend mehr Lärmschutz für die Anwohner der Dörfer entlang der Autobahn 2. Quelle: Jacqueline Steiner

Die MAZ hat sich in Grebs umgehört, wie die Bürger dort die Autobahn 2 empfinden. Die Antworten sind einhellig. Selbst von einer zunehmenden Zahl von Burnout-Fällen ist die Rede, wie eine Grebserin sagt. „Der Lärm von der A 2 ist stark belastend“, sagt Wolfgang Kuc, der auch auf die Belastung durch Feinstaub und Abgase verweist. Er wohnt in Sichtweite der stark befahrenen Ost-West-Trasse. „Die neue Lärmschutzwand bei Michendorf ist doch geschätzt 1,5 Meter höher als unsere“, sagt der 62-jährige Landwirt. Die Schutzwand sei zu niedrig und zu kurz. Die Autobahn zu sperren: „Was soll der Quatsch? Das ist überzogen, wir sind doch nicht in Frankreich“, so Wolfgang Kuc.

70.000 Fahrzeuge am Tag

Nach einer automatischen Zählstelle der Bundesanstalt für Straßenwesen haben im vorigen Jahr täglich rund 56.000 Autos und knapp 15.000 Lastwagen die Autobahn 2 in Höhe Lehnins passiert. 15 Jahre zuvor waren es noch rund 5000 Autos und 4000 Lastwagen weniger.

„Gleich für eine Woche lang sperren“, würde Olaf Kabelitz aus Prützke die Autobahn. „Der Lärm und die Abgase sind doch umweltschädlich.“

Konditormeisterin Marion Koloska bezeichnet den Lärm als „ist eindeutig gesundheitsbelastend und ganz schön krass. Ganz schlimm merken wir es im Sommer. Man kann nicht mal einschlafen.“ Von ihrem Schlafzimmerfenster aus könne sie über die Schallschutzmauer hinweg die Führerhäuser der vorbeifahrenden Lastwagen sehen. In der Nacht wache sie oft wegen des Lärms auf und fühle sich wie gerädert am nächsten Morgen.

Anwohner plagen Schlafprobleme

Marion Koloska wohnt in der Straße Am Mühlenberg. „Wir haben damals einen Lüfter bezahlt bekommen, aber das ist nicht das gleiche, wie mit dem offenen Fenster zu schlafen.“ In den Hitzesommern würde der Lüfter es auch nicht schaffen. Wie viele Anwohner haben die Koloskas Schallschutzfenster bezahlt bekommen.

Die Lärmschutzwand müsse deutlich verlängert und erhöht werden. Die Schutzmauer endet in Richtung Magdeburg kurz vor einer Kurve. „Da kommen die Fahrzeuge aus dem Schallschutzbereich heraus in die Kurve hinein und dann geht der ganze Lärm hinter der Schutzmauer wieder zu uns herüber.“ Die Grebserin fordert: „Auf alle Fälle muss ein Tempolimit her, bis wir den höheren Lärmschutzwall haben“, sagt Marion Koloska. „Es wundert mich sowieso, kurz vorher ist noch Tempolimit und bei uns gilt es nicht mehr.“

Tempolimit nur Richtung Berlin

Tatsächlich ist auch auf der Spur Richtung Berlin seit Jahren als maximale Geschwindigkeit Tempo 130 vorgeschrieben. Anlass dafür war eine Unfallhäufung. Die Richtungsspur nach Magdeburg ist hingegen in Höhe von Netzen und Grebs ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Rasen ist dort erlaubt.

Am Dorfanger rund 300 Meter von der Autobahn entfernt lebt Sieglinde Schulze. „Es ist sehr laut und man wacht nachts mehrmals auf.“ Auch der Aufenthalt im Garten sei kein Vergnügen angesichts des Schalls der vorbeifahrenden Fahrzeuge.

Zu Grunerts Hilferuf, ob die Bürger erst die Autobahn sperren müssten, um mehr Lärmschutz zu bekommen, sagt Marion Koloska: „Ich wäre dabei, wenn wir dadurch etwas bewirken würden.“

Von Marion von Imhoff