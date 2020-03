Kitas in Göhlsdorf und Grebs stellen den Betrieb ein

Kloster Lehnin

Die Gemeinde hat am Freitag endgültig festgelegt, wie es in der kommenden Woche mit der Notbetreuung von Kindern in kommunalen Tageseinrichtungen weitergeht. So gibt es nach Abstimmungen mit den Kita-Leitungen und dem Personalrat folgende Festlegungen: nur die Kitas mit den geringsten Kinderzahlen in Göhlsdorf und Grebs werden am Montag vorläufig nicht mehr geöffnet. Mädchen und Jungen, die in Göhlsdorf untergebracht sind, werden dann in Damsdorf aufgenommen. Für Grebser Kinder ist künftig die Kita in Netzen zuständig, die entgegen ursprünglicher Erwägungen in Betrieb bleibt.

Rund 100 Kinder in Notbetreuung

Eine Notbetreuung von Kindern ist nur auf Antrag von Eltern möglich. Beide Eltern müssen in sogenannten systemrelevanten Bereichen arbeiten. „Inzwischen sind alle Anträge von Eltern beschieden“, teilte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ mit. Einschließlich der Integrierten Tagesbetreuung (ITB) in den Schulen Lehnin und Damsdorf sind rund 100 Kinder in der Notbetreuung. Normalerweise werden die Tagesbetreuungseinrichtungen in Kloster Lehnin von 800 Mädchen und Jungen besucht. Die Elternbeiträge für den Monat April wird die Gemeinde aussetzen. So machen es auch die anderen Kommunen in Potsdam-Mittelmark.

Von Frank Bürstenbinder