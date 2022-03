Grebs

110 Jahre. So lange hat die Grebser Feuerwehr schon Bestand – mindestens. „Unser Gründungsjahr kennen wir zwar nicht mit Sicherheit“, sagt Ronny Sumpf. „Aber auf einer alten Handpumpe war damals das Jahr 1912 angegeben.“ Grund genug für den Ortswehrführer und seine Kameraden, als zweitälteste Wehr der Gemeinde Kloster Lehnin in diesem Jahr das Jubiläum feierlich zu begehen. Nur die Lehniner Wehr ist noch etwas älter.

Vom alten Schlauchturm ist zwar nichts mehr übrig, seit die Gerätschaften der Feuerwehr vom straßenseitigen Bau (heute Gemeindebüro) in die ehemalige Kita am Sportplatz umgezogen sind. Auch sonst sind ältere Zeitzeugnisse schwierig aufzutreiben, eine von Klaus-Dieter Lucke († 2006) begonnene Chronik blieb unvollendet. Fest steht: In der jüngeren Geschichte erlebten die Grebser Höhen und Tiefen.

Ein historisches Foto zeigt Feuerwehrleute aus Grebs am ehemaligen Gerätehaus, wo damals auch ein Schlauchturm stand. Quelle: privat

Verluste und Neuzugänge

Ende der Neunziger wurde der Feuerwehrverein gegründet und das neue Gerätehaus eingeweiht, ein großzügiger Bau mit Stellplätzen, Küche, Umkleide, Duschen und Gemeinschaftsraum. Zur Jahrtausendwende löste das heutige Tragkraftspritzenfahrzeug (TSFW) den alten Unimog ab. Doch folgten traurige Zeiten, als in den Nullerjahren etliche Kameraden verstarben, einige von ihnen völlig unerwartet.

Sie hinterlassen eine Lücke in der nur mehr vierköpfigen Alters- und Ehrenabteilung rund um Urgestein Helmut Schulze, der seit 1957 bei der Feuerwehr ist, aber auch in den Reihen der aktiven Brandbekämpfer, die mit elf Erwachsenen und gemessen an der Einwohnerzahl von Grebs eine relativ kleine Einheit bilden. Entsprechend viel ehrenamtliche Arbeit lastet auf den Schultern der verbliebenen Kameraden.

Löschzugführer Daniel Radom (l.) und Ortswehrführer Ronny Sumpf am Gerätehaus der Grebser Feuerwehr. Quelle: Moritz Jacobi

Mario Krämer revitalisiert die Jugendfeuerwehr

Unterstützt werden diese inzwischen durch Neuzugänge wie Christian Mewes, der mit über 30 Jahren neu zur Feuerwehr hinzustieß. Oder auch Mario Krämer: Der heutige Jugendwart hat die Kinder- und Jugendfeuerwehr revitalisiert. Zwei Jahre später stellen die 13 Jungs und Mädels zwischen sieben und 16 Jahren sogar die knappe Mehrheit bei der Grebser Feuerwehr.

„Wir springen immer mal füreinander ein“, sagt Ronny Sumpf. „Einige arbeiten in Schichten, da ist die Verfügbarkeit einfach nicht immer gegeben. Wenn unser Jugendwart am Wochenende seinen Dienst als Busfahrer verrichtet, helfen Daniel Radom und ich schon mal aus.“ Bei ortsübergreifend rund 20 Schützlingen sollten es schon zwei Erwachsene sein, die als Betreuer fungieren, so der Ortswehrführer.

Ortsübergreifende Ausbildung

Weil Grebs zusammen mit den Nachbardörfern Netzen, Prützke und Rietz den dritten Löschzug der Gemeindefeuerwehr Kloster Lehnin bildet, hat sich für die gemeinsame Ausbildung des Nachwuchses, aber auch für die Zugausbildung der Erwachsenen das Rotationsprinzip bewährt. Da geht es um Knoten-, Funk- und Kartenkunde, Erste Hilfe oder auch die Eisrettung.

Ein von der Gemeinde überlassener Transporter dient zur Beförderung der kleinen und großen Ehrenamtler zum jeweils aktuellen Ausbildungsort. Während sich die Kinder- und Jugendfeuerwehr alle zwei Wochen am Sonnabend trifft, ist für die Zusammenkünfte der Erwachsenen der erste Freitag im Monat maßgeblich: Dann ist abendliche Versammlung, gefolgt von einer Ausbildungseinheit am darauffolgenden Sonntag.

Leistungsstufen der Freiwilligen Feuerwehren Wer im Gerätehaus in Grebser aufmerksam unterwegs ist, entdeckt oben an der Wand ein Schild, das der Wehr im Jahr 1971 die Erlangung der Leistungsstufe I bescheinigte. Leistungsstufen waren in der DDR ein Ausweis der Qualität einer Wehr und ihrer Einsatzfähigkeit. Als Kriterien dienten die Ausbildung, das Verhalten im Einsatz, der vorbeugende Brandschutz, die Alarmierungs- und Ausrückezeiten, der Zustand der Ausrüstung und die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Zu DDR-Zeiten war die Erlangung von Leistungsstufen zudem eines der zu erreichenden Ziele im Rahmen sozialistischer Wettbewerbe, etwa an runden Geburtstagen der Republik. Es gab die Leistungsstufen I bis III, wobei erstere die höchste Stufe darstellte. Einige Feuerwehren erhielten nach Abnahme ihrer Leistungsstufe noch die Auszeichnung als vorbildliche freiwillige Feuerwehr. „Die Leistungsstufe I wurde nicht jeder Wehr zuteil“, sagt Wehrführer Ronny Sumpf aus Grebs. „Grebs war eine der ersten Feuerwehren im Wirkungsbereich, die diese Auszeichnung geschafft hat. Die älteren Jahrgänge sind noch heute stolz darauf.“

Viel Eigenleistung und ein hauptamtlicher Gerätewart

Wer die Grebser Feuerwehr zum ersten Mal aufsucht, ist aber nicht nur auf den Kalender angewiesen, sondern muss mitunter auch ein wenig nach ihr suchen. „Wir wurden schon öfter gefragt: Wo ist denn hier die Feuerwehr?“, sagt Daniel Radom. „In anderen Dörfern steht die Feuerwehr mitten im Ort und ist damit sehr präsent. Bei uns steht das Gerätehaus zurückversetzt und von der Hauptstraße aus nicht sichtbar.“

Radom ist Zugführer des dritten Feuerwehrzugs und zugleich Vorsitzender des Grebser Feuerwehrvereins. Er ist froh, dass sich mit Daniel Bräkow aus Damsdorf ein Gemeindewart um die Instandhaltung der Technik kümmert. Gleichwohl legen Radom, Sumpf, Krämer und andere Kameraden oft selbst Hand an. Etwa für die Renovierung der Küche, die Umfeldbeleuchtung am Fahrzeug oder ein neues Martinshorn, das durch den Feuerwehrverein gespendet worden war.

Daniel Radom ist Zugführer des dritten Löschzugs, der aus den Wehren von Prützke, Rietz, Grebs und Netzen gebildet wird. Quelle: Moritz Jacobi

Der Wunsch nach Kostenübernahme durch die Gemeinde

Die Ehrenamtler wünschen sich aber auch, dass die Gemeinde bei Ausbesserungsarbeiten am Gebäude nicht nur für das Material, sondern gegebenenfalls auch für die fachgerechte Ausführung durch eine Firma aufkommt. „Wir machen hier wirklich viel selbst“, sagt Radom, „wollen aber auch nicht immer wieder bei der Verwaltung nachbohren.“

Nicht klagen können die Grebser indes über die Feuerwehr-Kleiderkammer in Lehnin. Dort können kleinere Ausrüstungsgegenstände und zerschlissene Einsatzkleidung bei den Kammerwarten umstandslos ersetzt werden.

Löschwasser oft nur im Pendelverkehr

Freilich hält sich der Verschleiß bei durchschnittlich zehn Einsätzen pro Jahr in Grenzen. „Weil wir zu wenige waren, konnten wir schon etliche Einsätze nicht fahren“, berichtet Wehrführer Ronny Sumpf. Und trotz der Nähe zur A2 rücken die Grebser praktisch nie auf die Autobahn aus.

Ronny Sumpf ist Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Grebs. Quelle: Moritz Jacobi

Ihre Einsatzschwerpunkte sind vielmehr die einer klassischen Landfeuerwehr: Baumschlag, Ölspur, Brandmeldeanlagen, gelegentlich ein Fehlalarm aus dem Seniorenheim. Mitunter reißen Tragödien wie der Brand eines Kinderheims in Damsdorf 2021 die Retter aus dieser Routine heraus. Hoch schlugen die Flammen auch beim großen Kornfeldbrand nahe Grebs im Juli 1999. Das Dorf selbst blieb von großen Brandkatastrophen bislang verschont.

Gottseidank, denn „was die Brunnen betrifft, war es in Grebs aus geologischer Sicht immer schon schwierig, an Wasser zu kommen, mit Ausnahme des Sees“, sagt Daniel Radom. „Die Normleistung von 800 Litern pro Minute bringen leider nicht alle unserer Brunnen.“ Auch der mit Fördermitteln in einem Waldstück der Gemarkung gebohrte elektrische Tiefenbrunnen liefere nach anhaltender Trockenheit gerade so viel Wasser wie nötig.

Große Jubiläumsfeier im August

Und das Jubiläum? Das soll am Abend des 26. August beim Tanz eingeläutet werden. Am 27. August wird dann ein richtiges Fest auf die Beine gestellt, mit DJ, Zelt, Hopseburg und offenen Türen für alle Interessierten. „Anders als zum 100-Jährigen verzichten wir auf einen Umzug“, verrät René Sumpf.

„Wir werden aber dafür mit Schere und Spreizer das Zerschneiden eines Autos demonstrieren und eventuell kleine Wettbewerbe für die Kinder ausrichten.“ Auch sollen verdiente Kameraden wie Joachim Klewitz geehrt werden, der seit 50 Jahren bei der Feuerwehr ist.

Überhaupt freuen sich die Kameraden, nach langer Corona-Pause ihre Traditionen und Festlichkeiten wie Winterfeuer, Osterfeuer oder den Fackelumzug am Sankt-Martins-Tag wiederaufzunehmen. Dem Vereins- und Dorfleben kann etwas Normalität und Ausgelassenheit nur gut tun.

Die Freiwillige Feuerwehr Grebs Aktive Mitglieder: 11 Kinder- und Jugendabteilung: 13 Alters- und Ehrenabteilung: 4 Gründungsjahr: 1912

Von Moritz Jacobi