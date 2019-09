Kloster Lehnin

Auch am Tag der Landtagswahl riss die Serie von Einsätzen für die Feuerwehren in Kloster Lehnin nicht ab. So wurden die Kameraden gegen 21 Uhr zu einem brennenden Pkw gerufen. Während der Fahrt auf der Autobahn bemerkte der aus Litauen stammende Fahrer einen technischen Defekt und konnte die Fahrbahn gerade noch auf eine Ortsverbindungsstraße lenken.

Feuerwehren am Unfallort. Quelle: Julian Stähle

Bevor das Auto in einem Flammenmeer aufging, gelang es den insgesamt drei Insassen sich zusammen mit einem Hund aus dem Pkw zu retten. Feuerwehrleute aus Lehnin, Damsdorf und Rädel konnten unter Atemschutz das Feuer unter Kontrolle bringen und mit Schaummittel abzulöschen.

Die etwa einen Kilometer lange Ölspur, die in Folge des technischen Defekts entstanden war, wurde mit Bindemittel abgestumpft. Alle Beteiligten hatten Glück im Unglück. Es gab keine Verletzten.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder