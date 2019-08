Lehnin

Lange haben die Anwohner der Damsdorfer Chaussee um Michael Arndt und Klaus Weichbrodt für ein Tempo-Limit vor ihrer Haustür gekämpft. Jetzt hatte die Verkehrsbehörde des Landkreises ein Einsehen. Künftig wird in dem Bereich Tempo 30 für alle Fahrzeuge gelten. „Die Schilder werden in den nächsten Tagen aufgestellt“, teilte die Gemeinde Kloster Lehnin den Anwohnern mit.

Von Gemeinde befürwortet

„Ich freue mich mit den Lehninern in der Damsdorfer Chaussee über diese Entwicklung“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ auf Nachfrage. Die Kommune hatte das Anliegen der Grundstücksbesitzer befürwortet, doch blieben die Rufe nach Tempo 30 bisher ungehört.

Landrat Wolfgang Blasig (l.) und Ministerpräsident Dietmar Woidke in Lehnin mit Anwohnern der Damsdorfer Chaussee. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Wende zeichnete sich bei einer SPD-Veranstaltung vor wenigen Tagen am Klostersee ab. Dort trafen Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke mit protestierenden Anwohnern zusammen. Zwar wollte sich Woidke nicht direkt in die Angelegenheit des Kreises einmischen, am Ende signalisierte Blasig am Biertisch, dass eine Lösung denkbar sei. Diese liegt jetzt in Form einer verkehrsrechtlichen Anordnung auf dem Tisch.

Wernitz fordert Umgehungsstraße

Erleichterung auch beim Lehniner SPD-Direktkandidaten zur Landtagswahl, Udo Wernitz. Auch er hatte sich für Tempo 30 stark gemacht. „Mit der Reduzierung wird sich die Lärmbelästigung für die Anrainer deutlich reduzieren“, ist Wernitz überzeugt. Der MAZ sagte Wernitz, dass dies nur der Anfang sein könne. Er plädiere für eine Entlastungsstraße, um den Lkw-Verkehr weitgehend aus Lehnin zu verbannen.

