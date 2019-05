Kloster Lehnin

Dem vor wenigen Tagen in den Ruhestand getretenen Kloster Lehniner Vize-Bürgermeister Berthold Satzky wird die Pension gekürzt. Das hat Bürgermeister Uwe Brückner am Dienstagabend den Gemeindevertretern im Anschluss an die öffentliche Sitzung mitgeteilt. So informierte Brückner die Abgeordneten hinter verschlossenen Türen über den Ausgang eines vor wenigen Tagen in der Verwaltung abgeschlossenen Disziplinarverfahrens gegen den ehemaligen Fachbereichsleiter für Recht, Ordnung und Soziales.

Zusätzliche Auszahlungen

Hintergrund für die disziplinarische Entscheidung: Satzky soll sich vorsätzlich und unrechtmäßig mit Gemeindegeldern bereichert haben. Dazu zählen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, die sich sowohl Satzky als auch der ehemalige Bürgermeister Bernd Kreykenbohm für ihre Teilnahme an Gemeinderats- und Ausschusssitzungen zusätzlich auszahlen ließen. Die Entscheidung fiel nach bestehender Aktenlage und im Ergebnis erfolgter Anhörungen.

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner hat das Disziplinarverfahren gegen seinen ehemaligen Stellvertreter beendet. Quelle: JACQUELINE STEINER

Vermeintliche Grundlage für den Bonus war eine 2010 der gutgläubigen Gemeindevertretung vorgelegte Satzung, wonach diese zur regulären Arbeit zählenden Tätigkeiten angeblich extra vergütet werden müssten. Die Abgeordneten nickten ab. Der Weg für Nebeneinnahmen an Satzky und Kreykenbohm war frei. „Obwohl ihm als Verfasser der Satzung die Unrechtmäßigkeit bewusst war, hat sich Berthold Satzky leider auf die Masche eingelassen. Das Verfahren wurde sorgsam geführt, hat aber natürlich das Arbeitsklima belastet“, sagte Bürgermeister Brückner der MAZ.

Kürzung über 18 Monate

Im Rahmen zahlreicher Einzelhandlungen flossen auf diese Weise rund 40 000 Euro unrechtmäßig in die Taschen der Verwaltungsspitze und einer dritten Person, bei der es sich um eine Verwaltungsangestellte handelt. Ein Teil wurde bereits zurückgezahlt, andere Gelder stehen noch aus. Brückners ehemaliger Stellvertreter ist bereits über das Ergebnis des Disziplinarverfahrens unterrichtet. Dem Vernehmen nach wurde Satzky eine Kürzung der Pension um zehn Prozent für die Dauer von 18 Monaten angekündigt.

Schatten über Satzkys Kandidatur

Für den in Emstal lebenden Satzky kommen die Konsequenzen aus der Affäre um Aufwandsentschädigungen zur Unzeit. Am kommenden Sonntag wird gewählt. Der SPD-Mann steht im Wahlkreis 4 auf dem Listenplatz 1 seiner Partei für die Wahl zum Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Auch gegen seinen ehemaligen Vorgesetzten, Ex-Bürgermeister Bernd Kreykenbohm, ist das in Verantwortung des Landkreises durchgeführte Disziplinarverfahren zum Abschluss gekommen.

Härtere Strafe für Ex-Bürgermeister

Nach MAZ-Recherche endete das Verfahren bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit der Entscheidung, dass Kreykenbohms Pension ebenfalls für 18 Monate, jedoch um 15 Prozent gekürzt wird. Die Rede ist von „hoher Ruhegehaltskürzung“. Das entschied die Kommunalaufsicht bereits im Oktober vorigen Jahres. Das Landratsamt teilte dies dem Vorsitzenden der Gemeindevertretersitzung, Andreas Kuhnert ( SPD), offiziell mit. Dieser unterrichtete den Gemeinderat erst sechs Monate später, nämlich ebenfalls am Dienstagabend im nicht öffentlichen Teil der Sitzung über den Ausgang des Verfahrens.

Bernd Kreykenbohm war lange Jahre Bürgermeister von Kloster Lehnin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch die Staatsanwaltschaft Potsdam nahm Ermittlungen gegen Kreykenbohm auf. Der Vorwurf: Untreue und Betrug während seiner Amtszeit als Bürgermeister wegen der Annahme von Sitzungsgeldern. Das teilte im September der damalige Sprecher der Staatsanwaltschaft, Jürgen Flügel, mit. Das Verfahren wurde am 23. April mangels hinreichendem Tatverdachts eingestellt. Das sagte jetzt Dorina Dubrau von der Staatsanwaltschaft Potsdam. „Es gab keinen Anfangsverdacht für eine Straftat“.

Von Marion von Imhoff, Frank Bürstenbinder