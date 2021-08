Damsdorf

In der Damsdorfer Hauptstraße in Kloster Lehnin haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag fette Beute gemacht. Dabei hatten die Diebe relativ leichtes Spiel. Sie überstiegen die Umfriedung des Grundstücks und fanden auf dem Gelände der Damsdorfer Firma einen unverschlossen abgestellten Kleintransporter vor.

Aus dem Fahrzeug sowie aus einem Baucontainer entwendeten die Täter zwölf Motorsägen des Herstellers Stihl in unterschiedlicher Größe. Zum Abtransport der Sägen nutzten die Täter obendrein noch eine Schubkarre der geschädigten Firma, die später auf einer Wiese hinter dem Grundstück wieder aufgefunden wurde. Bei der Diebestour entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich.

Von MAZ