Kloster Lehnin

Ein regelmäßiger Blick in den Briefkasten und vor allem das Bezahlen von Rechnungen kann einen Haufen Probleme verhindern. Zu dieser Erkenntnis gelangte jetzt gezwungenermaßen auch ein Autofahrer, der am frühen Dienstagnachmittag in der Göhlsdorfer Straße in Kloster Lehnin unterwegs war. Dort stoppten Polizeibeamte seinen Renault auf einer Streifenfahrt durch den Ort.

Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass für den Pkw seit Mitte August kein Versicherungsschutz mehr besteht. Der 30-jährige Fahrzeugführer gab an, dass er sich dessen nicht bewusst war. Nichtwissen schützte in seinem Fall aber nicht vor Konsequenzen.

Die Polizisten untersagten ihm noch am Straßenrand die Weiterfahrt, der Renault wurde stillgelegt und die Kennzeichen entsiegelt. Gegen den 30-Jährigen leiteten die Beamten zudem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Von MAZ