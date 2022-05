Brandenburg/H

„Aussitzen. Mittelschritt! Antraben“, tönt es über die Reitwiese am Waldrand. Routiniert gibt Sprecher Thomas Rathke den jungen Reitsportlern die Kommandos für den Dressurlauf durch. Mal im Schritt, mal im Trab, mal im Galopp müssen die Mädchen und Jungen vor den prüfenden Blicken der Punktrichterin Petra Kirschstein auf und ab reiten. Kleinste Haltungsfehler werden notiert.

Über 150 Teilnehmer und 118 Pferde

Denn es ist Reitertag in Prützke, und obwohl das traditionelle Reitsportfest kein offizielles Turnier darstellt, wird der Reitsport doch zumindest unter turnierähnlichen Bedingungen zelebriert. Da zeigen erfahrene Reiter und Reiterinnen, was sie und ihre Pferde drauf haben, wenn es durch die Springprüfung geht. Wie bei einem echten Turnier gibt es prominente Besucher, Jubel und Tränen, dramatische Stürze und kollektives Mitfiebern.

Zur Galerie Reitertag in Prützke

153 Personen nehmen aktiv am Reitertag teil. Mit ihnen auch 118 Pferde, die für dieses besondere Ereignis prächtig herausgeputzt werden und bisweilen für sich allein schon imposante Erscheinungen sind. Wenn sie dann mit wehender Mähne und glänzendem Fell durch den Parcours jagen und ein Hindernis nach dem anderen überfliegen, begreifen auch Laien die Faszination am Reitsport.

Turnierluft schnuppern im freundschaftlichen Wettkampf

Während sich die Erwachsenen im Waldstadion vor allem im Springreiten und beim Hindernisfahren mit Ein- und Zweispännern messen, nutzen die Jüngeren die Gelegenheit um beim Dressurreiten „Turnierluft zu schnuppern“, wie Angelika Zielke sagt. „Die Jugend ist hier unser eigentliches Publikum.“ Die Vorsitzende des Reit-, Fahr- und Sportvereins Prützke sieht das Reitfest vor allem als Veranstaltung für den Nachwuchs.

Organisatorin Angelika Zielke vom Reit-, Fahr- und Sportverein Prützke. Quelle: Moritz Jacobi

Die älteren Kaliber erinnern sich noch an Zeiten, als in Prützke richtige Turniere ausgerichtet wurden. „Das ging bis in die 1980er-Jahre“ sagt Punktrichter Arnold Bleiken, während er das Treiben durch die Scheiben im Obergeschoss des kleinen Türmchens beobachtet. Er selbst steigt mittlerweile nicht mehr aufs Pferd und lacht: „Mit 76 Jahren muss man sich das nicht mehr antun.“

Traditionstreffen der Reitvereine aus West-Brandenburg und Berlin

Heute steht der Wettkampfgedanke beim Reitertag nicht mehr so stark im Vordergrund, eher das Abschätzen der eigenen Fähigkeiten nach Wettkampfmaßstäben. Aber auch die freundschaftlichen Beziehungen werden gepflegt: Erlenhof (Berlin), RFV Buckau, Turbine Golzow, Gut Herrenhölzer oder Fahrverein Planetal sind nur einige der Reitvereine, die sich hier ein Stelldichein geben.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der rund 40 Mitglieder zählende Prützker Reitverein musste das traditionsreiche Ereignis in den letzten beiden Jahren coronabedingt ausfallen lassen. Zudem ist 2020 – im 50. Jubiläumsjahr des Vereins – der langjährige Vereinsvorstand Frank Zielke unerwartet verstorben.

Breite Unterstützung durch Vereine und Sponsoren

Trotzdem ist der Reitertag 2022 ein voller Erfolg, und das ist vor allem eine Gemeinschaftsleistung, wie Angelika Zielke hervorhebt. „Der Reitverein Reckahn hilft bei der Organisation, ob in der Nennstelle, wie Jeannette Edler, in der Parcoursmannschaft oder bei der Beschallung, die von Christian Edler realisiert wird“, sagt sie der MAZ. Auch die Feuerwehr, der Feuerwehrverein, die Volleyballer oder der Schützenverein sind beteiligt. „Zudem unterstützen uns etliche Firmen als Sponsoren.“

Beim Führzügel-Wettbewerb mit Kostüm können schon die Kleinsten am Reitspektakel teilnehmen. Quelle: Moritz Jacobi

Batman unterwegs mit 1 PS

Für viele ein Highlight: Der Führzügel-Wettbewerb mit Kostüm, bei dem die Kleinen ganz im Mittelpunkt stehen. Die Kinder strahlen und genießen die Aufmerksamkeit. Für einige ist es das erste Mal bei einer großen Reitveranstaltung, andere wiederum sind bereits früh durch ihre Eltern ans Reiten herangeführt worden.

Lesen Sie auch Reiten mit Handicap in Brielow: Keine Angst vor großen Tieren

Diese sind es dann oft, die ihre Schützlinge und ihren 1 PS starken Untersatz sicher um den Parcours führen, verkleidet mit originellen Kostümen. Ob Harry Potter, Batman oder „englischer Landadel“ – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, und je bunter und schräger, desto besser.

Von Moritz Jacobi