Rotscherlinde

Eine böse Überraschung hat am Dienstag um 16 Uhr der Besitzer eines VW T6 erlebt, als er auf den Pendlerparkplatz in Rotscherlinde an der Bundesstraße 102 zurückkehrte. Von dem VW-Bus fehlte jede Spur. Die unbekannten Täter müssen das Fahrzeug irgendwann zwischen 12 und 16 Uhr aufgebrochen und gestohlen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls. Das Fahrzeug ist schwarz und hat das amtliche Kennzeichen PM –IK 2. Es ist nun zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZ