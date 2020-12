Kloster Lehnin

Viel Geld investiert die Gemeinde in die Ertüchtigung des Lehniner Schulcampus. Allein der nach den Herbstferien übergebene 440 Quadratmeter große Anbau kostete am Ende 1,8 Millionen Euro inklusive Fördermittel. Der Neustart für die Abiturstufe war ein Grund für die bauliche Erweiterung, die ab 2022 mit weiteren Abschnitten fortgesetzt werden soll. „Doch eine verbesserte Ausstattung allein reicht nicht, um auf Dauer die neu eingeführte Sekundarstufe II zu erhalten“, ist Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner überzeugt.

Gemeinde übernimmt Differenz

So folgten die Gemeindevertreter auf ihrer letzten Sitzung im alten Jahr einem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Danach übernimmt Kloster Lehnin künftig den Differenzbetrag, wenn der vom Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gezahlte Fahrkostenzuschuss die tatsächlichen Kosten für den Bus nicht deckt. Davon profitieren insbesondere Familien, deren Kinder die Sekundarstufe I und II in Lehnin besuchen, diese aber nicht die nächstgelegene Schule für den jeweiligen Wohnort ist. „Damit möchte die Gemeinde die Eltern finanziell entlasten“, sagte Brückner der MAZ.

Anträge gestellt

Beschlossen haben die Abgeordneten auch die digitale Aufrüstung der 11. bis 13. Klassenstufe. Jeder Schüler soll mit einem Tablet für den Unterricht ausgestattet werden. Zur Anschaffung will Kloster Lehnin des Förderprogramm „Digitalpakt“ des Landes Brandenburg in Anspruch nehmen. Entsprechende Anträge sind gestellt. „Damit stärkt die Schule ihre Zukunftsfähigkeit beim digitalen Lernen“, waren sich die Gemeindevertreter einig.

Um jeden Schüler werben

Problem: Um die im Schuljahr 2020/21 wieder eingeführte Abiturausbildung halten zu können, muss auch zum neuen Schuljahr eine Mindestzahl von 40 Schülern für die 11. Klassenstufe erreicht werden. Diese gesetzliche Vorgabe des Landes war in diesem Jahr exakt erreicht worden – auch dank zahlreicher Jugendlicher aus den Nachbargemeinden. „Deshalb können wir uns nicht zurücklehnen und müssen mit dem Schulstandort Lehnin auch in Zukunft um jeden Schüler werben“, so Gemeindeoberhaupt Brückner.

Von Frank Bürstenbinder