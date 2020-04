Lehnin

Ein Schwan hat den Feuerwehrleuten aus Kloster Lehnin sein Leben zu verdanken. Was ist passiert? Der Wasservogel hatte sich am Donnerstag auf dem Klostersee in einer Fischreuse verfangen und dabei eine blutende Wunde am Hals geholt. Der Schwan konnte sich nicht mehr selbst befreien und wäre wohl an seinen Verletzungen verendet. Eine Passantin hat zum Glück schnell reagiert. Ihr kam die missliche Situation des Schwans ungewöhnlich vor. Deshalb rief sie die Feuerwehr um Hilfe.

Der gerettete Schwan. Quelle: Julian Stähle

Die Kloster Lehniner Kameraden rückten prompt zur Tierrettung an. In einem Schlauchboot näherten sich Feuerwehrleute dem Schwan und konnten ihn aus der Reuse befreien und ans Ufer bringen. Dort warteten bereits Mitarbeiter der Tierrettung Potsdam, die den Schwan zur weiteren Untersuchung einer Berliner Tierklinik übergaben.

Das Schlauchboot der Kloster Lehniner Feuerwehr im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Bei der Feuerwehr gab es nach dem erfolgreich abgeschlossenen Einsatz strahlende Gesichter. „Ein tolles Gefühl, ein Leben zu retten – auch wenn es ein Tier ist“, freute sich Einsatzleiter René Weitzmann.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder