Krahne

Ein positives Fazit ziehen die Veranstalter des Gemeindefeuerwehrtages von Kloster Lehnin. „Die Veranstaltung war gut besucht“, freut sich Krahnes Ortswehrführer Denny Hübner. Die Krahner waren in diesem Jahr Gastgeber für den Leistungsvergleich der Feuerwehren aus den Kloster Lehniner Ortsteilen.

Auch die Kindermannschaften gingen beim Gemeindefeuerwehrtag an den Start. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

Beim Wettbewerb der Kinder gewann die Nachwuchstruppe aus Krahne vor Netzen und Damsdorf. Bei den Männern siegten die Damsdorfer vor Krahne und Rietz. Im Löschangriff der Jugend gewannen die Krahner vor Damsdorf und Lehnin.

27 Alarmierungen mehr

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner dankte den Krahner Organisatoren für ihr Engagement. Er verwies darauf, dass die Feuerwehren in der Gemeinde in diesem Jahr bereits zu 130 Einsätzen gerufen wurden. Das sind jetzt schon 27 Alarmierungen mehr, als zum selben Zeitpunkt in 2018. „Unserer Gemeindefeuerwehr und ihren Familien ist ein solches Fest deshalb von Herzen zu gönnen“, so Brückner. Zu den nächsten Fahrzeuganschaffungen gehört ein neues Tanklöschfahrzeug für Göhlsdorf.

Von Frank Bürstenbinder