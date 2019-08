Kloster Lehnin

Mit Personalien in der Freiwilligen Feuerwehr begann die jüngste Sitzung der Kloster Lehniner Gemeindevertreter. So übergab Gemeindewehrführer Marco Riesenberg-Leo zusammen mit Bürgermeister Uwe Brückner im Lehniner Rathaus an fünf Kameraden Bestellungsurkunden.

Schlagkräftige Truppe

Prützker Ortswehrführer ist jetzt Robin Kuhlmey, der den stellvertretenden Gemeindewehrführer Thomas Preuschoff ablöst, der zehn Jahre diese Ortswehr vorbildlich geführt hat. „Prützke ist in dieser Zeit zu einer schlagkräftigen Truppe geworden“, lobte Brückner die Arbeit Preuschoffs.

Bürgermeister Uwe Brückner bei der Bestellung von Robin Kuhlmey. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

Heiko Radecke ist neuer stellvertretender Wehrleiter in Krahne. Zum Zugführer des 3. Löschzuges ernannt wurde Daniel Radom von der Ortswehr Grebs. Und stellvertretender Ortswehrführer von Nahmitz ist nun Matthias Sumpf.

Danke an Feuerwehrleute

Bürgermeister Brückner: „Das Leben, die Gesundheit und den Besitz der Bürger zu schützen, gehört zu den bedeutendsten Aufgaben einer Gemeinde. Die Freiwilligen Feuerwehren von Kloster Lehnin bewältigen diese so wichtige Aufgabe mit viel Herzblut und Engagement. Ich gratuliere den Kameraden ganz herzlich und wünsche Ihnen und Ihren Teams weiterhin erfolgreiche Einsätze sowie viel Gesundheit.“

Von Frank Bürstenbinder